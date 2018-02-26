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Fenerbahçe'den Çarşı için suç duyurusu!..

Fenerbahçe, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı tarafından Aykut Kocaman'a yönelik hakaret içeren paylaşım nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'den Çarşı için suç duyurusu!..
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26 Şubat 2018 17:49
Fenerbahçe, Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından, Beşiktaş'ın tribün grubu çArşı tarafından Aykut Kocaman'a yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşım nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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