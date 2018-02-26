Fenerbahçe'den Çarşı için suç duyurusu!..

Fenerbahçe, Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından, Beşiktaş'ın tribün grubu çArşı tarafından Aykut Kocaman'a yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşım nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
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Fenerbahçe'nin açıklamasında, "25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE YAPILAN PAYLAŞIM
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