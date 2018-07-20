Fenerbahçe'de 'yeni merkez' Comolli

Fenerbahçe, İsviçre kampını önceki akşam yaptığı Fulham maçıyla tamamladı. Kamp boyunca İstanbul'dan bir tek yönetici bile takımı ziyaret etmedi. Başkan Ali Koç daha göreve gelmeden söylediği gibi işleri profesyonellere devretmiş durumda. Sportif direktör Adrien Comolli bu rolü daha önceki tecrübeleri nedeniyle kolayca benimsedi.Kampta onu en çok kızdıran şey problemlerin kendi dışında çözülmeye çalışılması oldu. Her konunun kendisinde toplanmasını ve çözümü birlikte aramayı istiyor. Bunu da herkese anlatmış durumda. Yani Samandıra'da futbolun merkezi, sadece transferlerde değil, yaşanabilecek her türlü sıkıntıda Comolli olacak.Comolli, önceki günkü basın toplantısında başkan Ali Koç'un 24 Temmuz'da FB TV'de önemli açıklamalar yapacağını söyledi. Bu sözlerin ardından dün sosyal medyada F.Bahçe'nin gerçek borcunun 661 milyon Euro olduğu iddiası yayıldı. Ali Koç'un 24 Temmuz'daki konuşmasında bu konuyu gündeme getirip getirmeyeceği merak konusu. Çünkü Koç'un eski yönetim aleyhine herhangi bir söz söylenmemesi ve konuşulmaması talimatını tüm yöneticilere verdiği biliniyor. Bu konuşmada da benim beklentim eski yönetimi çok fazla suçlamadan kulübün durumunu net bir şekilde ortaya koyması. Bu konuşmanın ardından 28 Temmuz'daki Divan Kurulu toplantısı çok daha önemli bir hale gelecek.Mehmet Ekici'den F.Bahçe taraftarının beklentileri çok büyük. Tecrübeli oyuncu geçen sezon futbolundan çok sakatlıkları ile gündeme geldi. Ancak bu yıl durum farklı. Hazırlık kampında iyi ve güçlü bir şekilde antrenmanlara çıktı. Cocu'nun, 'En küçük bir ağrısı olan antrenmana çıkmasın' diyerek futbolcuyu son 2 gün dinlendirip maçta da oynatmaması 'Ekici yine mi sakatlandı?' sorusunu gündeme getirdi. Bu durumdan rahatsız olan Ekici hem antrenmanlara çıkmak istedi hem de Fulham maçında oynamak istedi. Ancak Cocu bu isteği geri çevirdi. Ekici geçen sezon olduğu gibi duygusal davranıp ağrılarla antrenmana çıkmamalı. Bunu yaparsa bu sezon da onun için hayal kırıklığı olabilir.Fenerbahçe şu ana kadar 35 bin kombine sattı. Yarın oynanacak Feyenoord maçında sadece Fenerium Üst ve Alt tribünleri için bilet bastırıldı. Bu durumda kombine alacak durumda olamayıp maçlara gitmek isteyen taraftarlar için büyük zorluklar oluşuyor. Sarı lacivertli yönetimin en kısa zamanda kombinelilerin gelmeyecekleri maçları kulübe devretmelerini ve bu biletleri yeniden satma konusunu gündeme getirmeleri gerekiyor.Spor kulüplerinin en büyük k,busu sosyal medya. Özellikle Fenerbahçe bu konudan muzdarip. Futbolcuların çoğu sosyal medyada aşağılanıyor, değersizleşiyor. Kulüpler bu konuya bir çözüm bulmalı. Futbolculara sosyal medya danışmanları ile çalışmaları zorunlu hale getirilmeli. Taraftar ile bağ oluşturabilecekleri şeyler yapılmalı.Her zaman sakin kalıyor. Çok zor sinirleniyor.Kampta Cocu ona büyük önem verdi. Maçlarda taraftarın ilgi odağıydıGelir gelmez yeteneğini gösterdi. Topla ilişkisi mükemmel. Yıldız adayı.