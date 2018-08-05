8 MİLYONA GELMİŞTİ

NEREYE ALINACAK? | MİNİ YORUM - MERT AYDIN

Martins İndi, Reyes gibi stoperleri transfer listesine alan Fenerbahçe'ye Bundesliga'dan sürpriz bir öneri geldi.Hoffenheim, Kasım Adams'ı transfer edince takımda 4. stoper durumuna düşen Havard Nordtveit'in menajeri Jim Solbakken, yönetimle görüşerek oyuncuyu Fenerbahçe'ye getirebileceğini söyledi. Solbakken, 28 yaşındaki Norveçli'nin yedek kalmak istemediği için ayrılığa sıcak baktığını Hoffenheim'ın da Nordtveit'in gidişine onay verebileceğini bildirdi.Bunun üzerine sarı-lacivertli yönetimin düşünmek için süre istediği kaydedildi. Gelen haberlere göre Fenerbahçe transfer komitesinin, piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan 1.88 boyundaki futbolcuyu ancak kiralık olarak düşünebilecekleri ifade edildi.Daha önce Galatasaray'a da önerilen Nordtveit, ön libero ve sağ bek mevkilerinde de görev yapabiliyor.Geçen sezon başında West Ham'dan 8 milyon euro'ya Hoffenheim'a transfer olan Norveçli, beklentilerin altında kalınca kulübenin yolunu tuttu.Nordtveit ilk defa 17 yaşında Wenger tarafından keşfedilmişti. Ayağı top yapan stoper olarak heyecan veriyordu. Ama şunu söylemek gerekiyor ki Norveçli, kariyerinin en parlak dönemini yaşadığı Lucien Favre'ın M.Gladbach'ında genelde defansif orta saha olarak oynadı. West Ham ve Hoffenheim'da Gladbach dönemini aradı. Uzun boylu olmasına karşın hava topu konusunda uzman değil. Ayağı iyi olduğu için serbest atış kullanır. Sert şutlar atar. İnsanın aklına şu geliyor? Alınırsa stopere mi orta sahaya mı gelir?-İkili mücadelelerde güçlü-Top çalması iyi-Uzun pasları başarılı-Yavaş-Zıplaması zayıf-Geriden oyun kuramıyor