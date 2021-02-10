Fenerbahçe'de iç saha çöktü!

Fenerbahçe, bu sezon iç saha maçlarında beklenen performansı gösteremedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de iç saha çöktü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2021 01:07
Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.

Kupada Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Erol Bulut'un öğrencileri, sahasında tüm kulvarlarda çıktığı diğer 11 maçta ise 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için