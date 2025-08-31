Fenerbahçe'ye Manchester City'den Ederson cevabı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Ederson için devreye girdi.
Fenerbahçe'nin, Manchester City'den Ederson'u transfer etmek için çalışmalara başladığı belirtildi.
Galatasaray'ın 10 milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci için harekete geçti.
Fenerbahçe'nin Ederson için İngiliz ekibine 12 milyon euroluk teklif yaptığı ortaya çıktı.
FENERBAHÇE'YE CEVAP
FootMercato'nun haberine göre; Manchester ekibi, Brezilyalı eldiven için 15 milyon Euro talep ediyor.
Ederson'un Manchester City'den ayrılması halinde, İngiliz ekibinin kaleye Gianluigi Donnarumma'yu transfer edeceği vurgulandı.
Fenerbahçe'nin, Manchester City'den Ederson'u transfer etmek için çalışmalara başladığı belirtildi.
Galatasaray'ın 10 milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci için harekete geçti.
Fenerbahçe'nin Ederson için İngiliz ekibine 12 milyon euroluk teklif yaptığı ortaya çıktı.
FENERBAHÇE'YE CEVAP
FootMercato'nun haberine göre; Manchester ekibi, Brezilyalı eldiven için 15 milyon Euro talep ediyor.
Ederson'un Manchester City'den ayrılması halinde, İngiliz ekibinin kaleye Gianluigi Donnarumma'yu transfer edeceği vurgulandı.