Fenerbahçe'ye 'İstanbul' avantajı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip, 43'üncü dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak ligde 5'te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Ligde bir maçı eksik olan sarı-lacivertli ekip, bu sezon oynadığı 12'nci resmi maçtan da galip ayrılarak önemli bir seri yakaladı.
LİGDE 12 KASIM'A KADAR İSTANBUL DIŞINA ÇIKMAYACAK
Fenerbahçe, Süper Lig'de 1'i erteleme olmak üzere oynayacağı sıradaki 6 maçta İstanbul dışına çıkmayacak. Sarı-lacivertli ekip, ilk olarak 28 Eylül Perşembe günü erteleme maçında Başakşehir'i konuk edecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 7 ile 11'inci haftalar arasında sırasıyla Çaykur Rizespor, Kasımpaşa (D), Hatayspor, Pendikspor (D), Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, ligin 12'nci haftasında 12 Kasım Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
LİGDE 12 KASIM'A KADAR İSTANBUL DIŞINA ÇIKMAYACAK
Fenerbahçe, Süper Lig'de 1'i erteleme olmak üzere oynayacağı sıradaki 6 maçta İstanbul dışına çıkmayacak. Sarı-lacivertli ekip, ilk olarak 28 Eylül Perşembe günü erteleme maçında Başakşehir'i konuk edecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 7 ile 11'inci haftalar arasında sırasıyla Çaykur Rizespor, Kasımpaşa (D), Hatayspor, Pendikspor (D), Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, ligin 12'nci haftasında 12 Kasım Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.