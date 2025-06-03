Fenerbahçe, sezon öncesi takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı. Sadece kaliteli oyuncu almak istemeyen Sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezonlarında takımını kurmanın hedefinde.
AZIZ FALL GELECEK
Bu yönde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Senegal'de Essamaye FC'de forma giyen Abdou Aziz Fall'ı transfer edeceği öğrenildi.
DIOUF'UN TAKIM ARKADAŞI
Alınan bilgiye göre 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, aynı zamanda yine Kanarya'nın el sıkıştığı Amara Diouf'la da U17 Milli Takımı'nda birlikte oynadı.
AZIZ FALL GELECEK
Bu yönde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Senegal'de Essamaye FC'de forma giyen Abdou Aziz Fall'ı transfer edeceği öğrenildi.
DIOUF'UN TAKIM ARKADAŞI
Alınan bilgiye göre 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, aynı zamanda yine Kanarya'nın el sıkıştığı Amara Diouf'la da U17 Milli Takımı'nda birlikte oynadı.
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