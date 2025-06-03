Fenerbahçe'ye bir genç Senegalli daha yolda!

Fenerbahçe, Amara Diouf ile anlaşılmasının ardından, Senegal U17'den takım arkadaşı olan orta saha oyuncusu Abdou Aziz ile görüşmelere başladı.

calendar 03 Haziran 2025 10:12 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025 10:15
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'ye bir genç Senegalli daha yolda!
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Fenerbahçe, sezon öncesi takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı. Sadece kaliteli oyuncu almak istemeyen Sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezonlarında takımını kurmanın hedefinde.

AZIZ FALL GELECEK

Bu yönde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Senegal'de Essamaye FC'de forma giyen Abdou Aziz Fall'ı transfer edeceği öğrenildi.

DIOUF'UN TAKIM ARKADAŞI

Alınan bilgiye göre 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, aynı zamanda yine Kanarya'nın el sıkıştığı Amara Diouf'la da U17 Milli Takımı'nda birlikte oynadı. 



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