Batshuayi ligde en son 7-1'lik Konyaspor maçında Kadıköy'de gol atmıştı.

'de 25 resmi maçta 13 golü olan, belki dedün gece ağlara gönderdi.Belçikalı forvet, uzatmalarda kazanılan penaltıyı 90+4. dakikada net bir vuruşla filelere yolladı.Dusan Tadic oyunda olmadığı için penaltıyı kullanan ve hata yapmayan Batshuayi, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'ye çok önemli bir 3 puan kazandırdı.