Fenerbahçe'de 25 resmi maçta 13 golü olan Michy Batshuayi, belki de en kritik golünü dün gece ağlara gönderdi.
Belçikalı forvet, uzatmalarda kazanılan penaltıyı 90+4. dakikada net bir vuruşla filelere yolladı.
ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN KAZANDIRDI
Dusan Tadic oyunda olmadığı için penaltıyı kullanan ve hata yapmayan Batshuayi, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'ye çok önemli bir 3 puan kazandırdı.
Belçikalı forvet, uzatmalarda kazanılan penaltıyı 90+4. dakikada net bir vuruşla filelere yolladı.
ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN KAZANDIRDI
Dusan Tadic oyunda olmadığı için penaltıyı kullanan ve hata yapmayan Batshuayi, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'ye çok önemli bir 3 puan kazandırdı.
Batshuayi ligde en son 7-1'lik Konyaspor maçında Kadıköy'de gol atmıştı.