Fenerbahçe'ye Batshuayi'den hayat öpücüğü!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Başakşehir maçının 90+4. dakikasında penaltıyı kullanan ve hata yapmayan Michy Batshuayi, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'ye çok önemli bir 3 puan kazandırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye Batshuayi'den hayat öpücüğü!
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25 Ocak 2024 10:15
Fenerbahçe'de 25 resmi maçta 13 golü olan Michy Batshuayi, belki de en kritik golünü dün gece ağlara gönderdi.

Belçikalı forvet, uzatmalarda kazanılan penaltıyı 90+4. dakikada net bir vuruşla filelere yolladı.

ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN KAZANDIRDI

Dusan Tadic oyunda olmadığı için penaltıyı kullanan ve hata yapmayan Batshuayi, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'ye çok önemli bir 3 puan kazandırdı.

Batshuayi ligde en son 7-1'lik Konyaspor maçında Kadıköy'de gol atmıştı. 
 
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