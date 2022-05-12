Fenerbahçe'ye Attila Szalai müjdesi… Sarı-Lacivertliler'in 19 Nisan'da sahasında Ukrayna ekibi Shakthar Donetsk ile "Barış İçin Futbol" sloganı ile oynadığı dostluk maçında sakatlanan Attila Szalai, bir süre formasından uzak kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde topla çalışmalara başlamıştı.



20 günü aşkın süredir formasından uzak olan Attila Szalai'nin sakatlığını atlattığı ve görev verilmesi halinde Süper Lig'in 37.haftasında Fatih Karagümrük ile Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan maçta forma giyebileceği sağlık heyeti tarafından Fenerbahçe teknik ekibine bildirildi.



Sosyal medya hesabından paylaştığı antrenman görüntüleri ile de hazır olduğunu gösteren Attila Szalai ile ilgili Karagümrük maçı için kararı ise teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği öğrenildi.



Karagümrük maçına kadar yapılacak olan idmanlarda Szalai'nin durumunu yakından takip edecek olan İsmail Kartal'ın kararını ise son antrenmanda vermesi bekleniyor.



