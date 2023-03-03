Fenerbahçe'ye ABD'den merkez orta saha!

Fenerbahçe'nin Los Angeles'da forma giyen Ekvadorlu merkez orta saha Jose Cifuentes'i satın alma opsiyonluyla birlikte kiralamak istediği öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye ABD'den merkez orta saha!
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03 Mart 2023 15:08
Fenerbahçe'nin Rossi'nin eski takımı Los Angeles'da forma giyen Ekvadorlu merkez orta saha Cifuentes'i satın alma opsiyonluyla birlikte kiralamak istediği iddia edildi.

Daha önce Los Angeles'tan Diego Rossi'yi alan Fenerbahçe, Jose Cifuentes için de görüşmelerde son aşamaya geldi. Ekvadorlu orta saha oyuncusu için Fenerbahçe 4 milyon Dolar'lık serbest kalma bedeli yerine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Sezon sonuna kadar 500 bin dolar, gelecek sezon 1.5 milyon dolar, 1.5 sezonun sonunda bonservisi alınmaya karar verilirse 2 milyon dolar daha ödenip Cifuentes'in bonservisini almak istiyor.

LOS ANGELES'İN TALEBİ

ABD ekibi ise tek seferde 4 milyon Dolar nakit talep ediyor. Görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor. 

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