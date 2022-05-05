Fenerbahçe ve Trabzonspor'un İstanbul gerginliği

Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, bu sezonki son iç saha maçı olan Altay karşılaşmasını İstanbul'da oynamak istiyor, Fenerbahçe ise buna şiddetle karşı çıkıyor.



Trabzonsporlu taraftarlar Antalyaspor maçının bitimine iki dakika kalan maç bitti zannedip sahaya girmiş, Antalyasporlu iki futbolcu darbedilmişti. Yapılan anons sonrası saha boşaltılıp maçın tamamlanması sağlanmıştı. Böylece bordo mavililer 'hükmen mağlubiyet' cezasından kurtulmuş oldu.



52. MADDEDEN SEVK



Trabzonspor Kulübü, çıkan saha olayları sebebiyle içinde 'saha kapatma' cezasını da kapsayan 52. maddeden Profesyonel Disiplin Kuruluna sevk edildi. Ancak TFF, 2014 yılından beri 'saha kapatma' cezasını uygulamıyor.



Sebebi de bazı taraftarların sebep olduğu olaylar sebebiyle bütün bir camiayı cezalandırmamak. Aslında sahanın kapatılması bordo mavililerin işine geliyor.



"KEÇİ BİLE YÜRÜYEMEZ"



Sebebi ise Trabzonsporlu bir yöneticinin deyimiyle "Keçiyi sürsen menisküs olur" dedirtecek kadar sahanın bozulmuş olması. Trabzonspor hem bu yüzden hem de İstanbul'da fazladan bir şampiyonluk turu daha atmak için Altay maçının Olimpiyat Stadında oynanmasını istiyor.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Şımarıklığın da bir sınırı var, tahrik etmeyin" diyerek ön almaya çalışıyor.



PFDK, Trabzonspor'a verilecek cezayı bugün yapacağı toplantıda verecek.



KUPA TÖRENİ TRABZON'DA



Trabzonspor, şampiyonluk kupasını Altay maçından sonra alacak. Bordo mavili yönetim, Altay maçından bir iki gün sonra Medical Park Stadında gerçekleştireceği özel gecede almak için TFF'ye talepte bulundu.



Stada dev platform kuracak olan yönetim, sanatçılara da konser verdirecek. Kutlamalar için de biletler satışa sunulacak.





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