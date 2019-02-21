Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, turun ilk maçına göre kadroda 3 değişik isim ile sahaya çıktı. İlk maçta 11'de görev alan Isla, Valbuena ve Slimani'nin yerine Şener, Alper ve Ayew sahaya çıktı.

Ersun Yanal, Zenit karşısına şu 11'le çıktı: Harun - Şener, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Eljif, Moses, Alper, Ayew.



ÜSTÜ KAPALI STAT SOĞUĞU GEÇİRMİYOR



Zenit ile Fenerbahçe arasındaki maçın oynandığı stadın üstü kapalı olduğu için soğuğu geçirmiyor.

Rusya'nın en soğuk kentlerinden biri olan Saint Petersburg'daki Gazprom Arena, teknolojisi ile dışarıdaki soğuk havaya rağmen maç izlemeye gelenlere sıcak bir hava sunuyor. Karşılaşmanın başladığı saatlerde açık alandaki hava sıcaklığı eksi 8'e kadar gerilerken, stat içinde sıcaklık 16 dereceye kadar artırılabiliyor.



TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ



Turun ikinci maçında her iki takım taraftarı, 64 bin kişilik Gazprom Arena'yı tamamen doldurdu. Zenit taraftarlarının yanı sıra yaklaşık 3 bin Fenerbahçe taraftarı da kendilerine ayrılan yerleri doldurdu.



ZENIT TARAFTARI KOREOGRAFİ YAPTI



Zenitli taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde koreografi hazırladı.

Rus taraftarların hazırladığı koreografide üst tarafta çift başlı kafasında taç bulunan kartal, altında ise kafasında fes bulunan kanarya sergilendi.



UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Zenit, Saint Petersburg'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yendiği Zenit'e Rusya'da 3-1 yenildi ve Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti.Fenerbahçe'nin tek golü 43. dakikada Mehmet Topal'dan geldi. Zenit'in gollerini ise 4. dakikada Ozdoev, 37 ve 76. dakikalarda Serdar Azmoun attı.Fenerbahçe, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda ederken Zenit, adını son 16 turuna yazdıran takım oldu.Karşılaşmaya hızlı başlayan Zenit, henüz 4. dakikada öne geçti. Sol kanattan yapılan ortaya Sadık Çiftpınar müdahale etmek istedi. Ardından Azmoun'un bıraktığı topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Magomed Ozdoev, ağları havalandırdı ve Zenit, bu golle 1-0 öne geçti.Fenerbahçe, yediği golden sonra oyunda dengeyi sağladı ve rakip kaleye ataklara başladı. 10. dakikada Victor Moses, ilk şutu çekerken maç, Zenit yarı sahasında oynanmaya başlandı.Maçın 13. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Zenit'in golünden sonra baskısını arttıran Fenerbahçe'de Eljif Elmas, sol kanattan açılan ortada hava topu mücadelesinde ceza alanında yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular yoğun şekilde penaltı itirazlarında bulunurken İngiliz hakem Michael Oliver ''devam'' dedi.Fenerbahçe'nin tam oyunu eşitlediği sırada Zenit, farkı açan ikinci golü attı. Karşılaşmanın 37. dakikasında Driussi'nin sol kanattan yaptığı ortaya Hasan Ali'nin üzerinden çok iyi yükselen Azmoun'un kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu.Fenerbahçe, beklediği golü ise 43. dakikada buldu. Mehmet Topal, yaklaşık 25 metreden sağ çaprazdan soluyla müthiş bir şut yolladı. Top uzak köşeden ağlarla buluştu. Mehmet Topal'ın attığı bu harika golle Fenerbahçe, skoru 2-1 yaptı ve avantajlı konuma geçti.İkinci yarının başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Tolgay Arslan'ı Alper Potuk yerine oyuna dahil etti. Tolgay'ın oyuna girmesiyle Fenerbahçe, pas oyununa geçerken ikinci yarının ilk 15 dakikasında etkili olan taraftı.67. dakikada Fenerbahçe'^de mecburi bir oyuncu değişikliği yaşandı. Sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine İsmail Köybaşı oyuna girdi.Karşılaşmanın 76. dakikasında o ana kadar maçın en iyi oyuncularından olan Mehmet Topal'ın hatasıyla topu önünde bulan Serdar Azmoun, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı ve skoru 3-1 yaparak avantajı tekrar Zenit'in lehine çevirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Zenit, 3-1'lik skorla tur atlayan takım oldu.UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Zenit ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.4. dakikada Zenit öne geçti. Soldan gelişen atakta Driussi'nin ortasında penaltı noktası civarında Sadık Çiftpınar'dan seken top Azmoun'un üzerine geldi. Azmoun, topu göğsüyle sağında müsait durumda bulunan Ozdoev'in önüne yumuşattı. Ozdoev, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.37. dakikada Zenit farkı 2'ye çıkardı. Driussi'nin soldan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Azmoun, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.43. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sağ tarafta topla buluşan ve yay içine hareketlenen Mehmet Topal'ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.45+2. dakikada Hernani'nin ceza yayı civarından etkili serbest vuruşunda kaleci Harun, topu son anda kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı, Zenit'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.61. dakikada Mak'ın penaltı noktası civarına etkili ortasına iyi yükselen Azmoun'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.64. dakikada ceza yayı dışında topla buluşan Azmoun'un kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı etkili vuruşta kaleci Harun topu kornere çeldi.68. dakikada Ayew'in hatalı geri pasında araya giren Azmoun, topu sağdan bindiren Mak'ın önüne bıraktı. Mak'ın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un müdahalesiyle kornere çıktı.76. dakikada Zenit farkı yeniden 2'ye çıkardı. Dzyuba'nın ara pasında savunmada Mehmet Topal'ın hatasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Azmoun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.Karşılaşma, Zenit'in 3-1 galibiyetiyle sona erdi.Saint PetersburgMichael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Smolnikov, Hernani (Dk. 56 Mak), Ozdoev, Barrios, Driussi, Azmoun (Dk. 80 Zabolotny), Dzyuba (Dk. 88 Musaev)Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 67 İsmail Köybaşı), Mehmet Topal, Jailson (Dk. 80 Slimani), Eljif Elmas, Moses, Alper Potuk (Dk. 46 Tolgay Arslan), AyewDk. 4 Ozdoev, Dk. 37 ve 76 Azmoun (Zenit), Dk. 43 Mehmet Topal (Fenerbahçe)Dk. 18 Azmoun, Dk. 34 Hernani, Dk. 50 Barrios (Zenit), Dk. 40 Skrtel, Dk. 45+1 Alper Potuk, Dk. 71 Tolgay Arslan, Dk. 83 Şener Özbayraklı, Dk. 90 Eljif Elmas (Fenerbahçe)