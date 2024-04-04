Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti

Bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe'nin attığı 128 gol, Türk takımları arasında bir sezonda atılan en yüksek gol sayısı olarak tarihe geçti

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti
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04 Nisan 2024 16:36
Ligde Galatasraay ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, tüm kulvarlarda ortaya sunduğu skorer kimliği ile rekorları kırmaya devam ediyor.

Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden ve bu sezon tüm kulvarlarda attığı 128. gole ulaşan Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde bir sezonda en fazla gol atan takım oldu. Fenerbahçe bu sayıya 48 maçta ulaşmayı başardı.

Rekor, 56'şar maçta 126'şar gol atan 1999-2000 sezonu Galatasaray'ı ve 2022-2023 Fenerbahçe'sinin elinde bulunuyordu. 

Bu rekorla birlikte 103 golle Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atma rekorunu elinde bulunduran Fenerbahçe, tüm kulvarlarda bir sezonda en çok gol Türk takımı unvanını da eline almış oldu.

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