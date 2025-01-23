Fenerbahçe transferi açıkladı!

Fenerbahçe, Aston Villa'dan Diego Carlos ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Fenerbahçe transferi açıkladı!
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23 Ocak 2025 13:03
Son güncelleme 23 Ocak 2025 13:13
Fenerbahçe, Aston Villa'dan Diego Carlos ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

İmzanın ardından konuşan başarılı savunma oyuncusu, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım." açıklamalarını yaptı.

ÖDENECEK BONSERVİS ÜCRETİ

Sarı lacivertli takım, Aston Villa'dan Diego Carlos'un transferi için 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu tutar, 4 yıl boyunca taksitler halinde ödenecek.

BU SEZON 17 MAÇTA OYNADI

31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, Aston Villa'da bu sezon 17 maçta 1403 dakika süre buldu.

 

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