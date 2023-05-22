Fenerbahçe transferde hızlandı: 3 görüşme birden

Süper Lig'de henüz sezon bitmemesine karşın Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler geçmiş yıllara nazaran bu sene çalışmalarını erkenden yapmaya başladı.
Fenerbahçe, transfer listesine eklediği 3 yıldız futbolcu ile görüşme sağladı ve anlaşma konusunda önemli mesafe kat etti.
ZAHA'NIN AĞABEYİ GELDİ
2015'ten beri aralıksız olarak Palace forması giyen Zaha'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Alınan bilgiye göre Fildişi Sahilli futbolcunun menajeri ve aynı zamanda abisi Herve Zaha, kulübün davetlisi olarak önceki gün Kadıköy'deki Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip etti.
Kanarya'nın, hem sol kanat hem de forvet pozisyonlarında görev yapabilen 30 yaşındaki kanat oyuncusunun şartlarını sorduğu, pazarlıkların hız kazandığı öğrenildi. Artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Zaha transferinde Sarı-Lacivertliler'in ciddi rakipleri olduğu ifade ediliyor.
RYAN KENT TAKİP EDİLİYOR
Sarı-lacivertliler, Glasgow Rangers'ta forma giyen Ryan Kent'i listeye aldı. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve serbest kalacak. Yönetim, İngiliz futbolcunun durumunu yakından takip ediyor ve şartlarını soruşturuyor.
Yeni sezon öncesi kadrodaki eksikleri hızlıca kapatmak isteyen Fenerbahçe'de önemli adımlar da atılıyor. Özellikle İskoçya'da Rangers'la sözleşmesi bitecek olan kanat oyuncusu Ryan Kent konusunda ciddi mesafe kat edildi. 26 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaşma zemini yakalandı. Kent'i İngiltere'den Brentford da istiyor ancak yıldız ismin düşüncesi Fenerbahçe'de oynamak.
LIVAKOVIC LİSTEDE
Kaliteye yatırım yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, 28 yaşındaki eldiven için harekete geçti.
Kalede Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat olmasına karşın hem tecrübe hem de kalite anlamında Avrupa'nın önemli kalecilerinden birini getirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Dinamo Zagreb ile sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek olan Livakovic listenin ilk sırasında bulunuyor.
Kale konusunda da Livakovic ismi gündemdeki yerini koruyor. Hırvat kalecinin kulübü Dinamo Zagreb ile 2024'e kadar kontartı olsa da görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor. 29 yaşındaki kalecinin İngiltere hayali olsa da Fenerbahçe'den gelen teklif de cazip duruyor.
Bu durumlar çözülürse Livakovic-Fenerbahçe buluşması gerçekleşebilir.
Fenerbahçe, transfer listesine eklediği 3 yıldız futbolcu ile görüşme sağladı ve anlaşma konusunda önemli mesafe kat etti.
ZAHA'NIN AĞABEYİ GELDİ
2015'ten beri aralıksız olarak Palace forması giyen Zaha'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Alınan bilgiye göre Fildişi Sahilli futbolcunun menajeri ve aynı zamanda abisi Herve Zaha, kulübün davetlisi olarak önceki gün Kadıköy'deki Trabzonspor karşılaşmasını tribünden takip etti.
Kanarya'nın, hem sol kanat hem de forvet pozisyonlarında görev yapabilen 30 yaşındaki kanat oyuncusunun şartlarını sorduğu, pazarlıkların hız kazandığı öğrenildi. Artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Zaha transferinde Sarı-Lacivertliler'in ciddi rakipleri olduğu ifade ediliyor.
RYAN KENT TAKİP EDİLİYOR
Sarı-lacivertliler, Glasgow Rangers'ta forma giyen Ryan Kent'i listeye aldı. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve serbest kalacak. Yönetim, İngiliz futbolcunun durumunu yakından takip ediyor ve şartlarını soruşturuyor.
Yeni sezon öncesi kadrodaki eksikleri hızlıca kapatmak isteyen Fenerbahçe'de önemli adımlar da atılıyor. Özellikle İskoçya'da Rangers'la sözleşmesi bitecek olan kanat oyuncusu Ryan Kent konusunda ciddi mesafe kat edildi. 26 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaşma zemini yakalandı. Kent'i İngiltere'den Brentford da istiyor ancak yıldız ismin düşüncesi Fenerbahçe'de oynamak.
LIVAKOVIC LİSTEDE
Kaliteye yatırım yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, 28 yaşındaki eldiven için harekete geçti.
Kalede Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat olmasına karşın hem tecrübe hem de kalite anlamında Avrupa'nın önemli kalecilerinden birini getirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Dinamo Zagreb ile sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek olan Livakovic listenin ilk sırasında bulunuyor.
Kale konusunda da Livakovic ismi gündemdeki yerini koruyor. Hırvat kalecinin kulübü Dinamo Zagreb ile 2024'e kadar kontartı olsa da görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor. 29 yaşındaki kalecinin İngiltere hayali olsa da Fenerbahçe'den gelen teklif de cazip duruyor.
Bu durumlar çözülürse Livakovic-Fenerbahçe buluşması gerçekleşebilir.