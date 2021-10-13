Fenerbahçe tarihinde bir ilk yaşandı!

Fenerbahçe, Ali Koç'un büyük beklentilerle hayata geçirdiği kripto paranın da etkisiyle kulüp tarihinde bir ilki yaşadı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe tarihinde bir ilk yaşandı!
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13 Ekim 2021 12:21
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Büyük gelir bekliyoruz' diyerek hayata geçirdiği 'Fenerbahçe Token', beklenen katkıyı sağladı.

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören kulüplerin 2021 yılı 3. çeyrek verileri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe, tarihinin en yüksek karına ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, toplam 255.5 milyon TL net kar açıkladı. Fenerbahçe, geçen yılın aynı döneminde 31.2 milyon lira zarar bildirmişti. Fenerbahçe'nin elde ettiği gelir de 120 milyon TL'den önemli bir artış kaydederek 471 milyon liraya yükseldi.

Öz kaynaklar ise daha önce eksi 1 milyar olarak açıklanmıştı. Elde edilen karla birlikte öz kaynaklar eksi 754 milyon 518 bin TL'ye düştü.

KRİPTO PARA ATEŞLEDİ

Bunda Fenerbahçe'nin kripto para sektörüne girişinin etkisi büyüktü. Böylece sarı-lacivertli kulüp tarihinde ilk kez haziran-ağustos döneminde 255.5 milyon lira kar açıklamış oldu. Kısa süre önce Paribu iş birliğiyle çıkarılan 'Fenerbahçe Token' isimli taraftar 'Token' büyük ilgi görmüştü. Başkan Ali Koç da bu projeden kasalarına önemli bir kazanç beklediklerini açıklamıştı.


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