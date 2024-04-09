Fenerbahçe taraftarından çağrı: 'Kadıköy'de idman yapın'

Fenerbahçe taraftarının bir kısmı Süper Kupa'ya U19 takımı ile çıkıp çekilmeyi eleştirirken, bir kısmı da gösterilen tepkiye destek verdi.
"AÇIK ANTRENMAN YAPIN"
Ancak geride kalan karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolseverler kenetlenme için yönetime bir öneride bulundu. 12. adam, perşembe günü Konferans Ligi'nde oynanacak olan Olympiakos deplasmanından sonra taraftara açık şekilde Ülker Stadı'nda antrenman yapılmasını istiyor.
Tribünleri tamamen doldurarak oyunculara şampiyonluk yarışında motivasyon sağlamayı planlayan futbolseverlerin bu talebini yöneticilerin değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
"AÇIK ANTRENMAN YAPIN"
Ancak geride kalan karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolseverler kenetlenme için yönetime bir öneride bulundu. 12. adam, perşembe günü Konferans Ligi'nde oynanacak olan Olympiakos deplasmanından sonra taraftara açık şekilde Ülker Stadı'nda antrenman yapılmasını istiyor.
Tribünleri tamamen doldurarak oyunculara şampiyonluk yarışında motivasyon sağlamayı planlayan futbolseverlerin bu talebini yöneticilerin değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
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