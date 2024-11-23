Fenerbahçe takibe aldı: Maurits Kjaergaard

Fenerbahçe'den sürpriz atak... Sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi ekiplerinden Salzburg'da forma giyen 21 yaşındaki Danimarkalı orta saha Maurits Kjaergaard'ı yakından takip ediyor.
Fenerbahçeli kurmayların, genç oyuncuyu oyuncuyu izlediği ve oyuncu hakkında rapor hazırladıkları öğrenildi.
2019 yılından beri Salzburg'da forma giyen Danimarkalı sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Fenerbahçe, genç yıldızı devre arası ya da sezon sonunda renklerine katmayı planlıyor. Bu sezon 12 maçta forma giyen Kjaergaard, 5 gol atarken 3 de asist yaptı.
Fenerbahçeli kurmayların, genç oyuncuyu oyuncuyu izlediği ve oyuncu hakkında rapor hazırladıkları öğrenildi.
2019 yılından beri Salzburg'da forma giyen Danimarkalı sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Fenerbahçe, genç yıldızı devre arası ya da sezon sonunda renklerine katmayı planlıyor. Bu sezon 12 maçta forma giyen Kjaergaard, 5 gol atarken 3 de asist yaptı.