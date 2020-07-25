Fenerbahçe son maçında kazandı, Rize yine de ligde kaldı!

Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırladı.



Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, mağlup olmasına rağmen Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'un puan kaybetmesiyle birlikte Süper Lig'de kaldı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 40. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu, 60. dakikada Garry Rodrigues ve 90+8. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Rizespor'un tek golünü ise 53. dakikada Milan Skoda attı.



Ligde 3 maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte sezonu 53 puanla 7. sırada tamamladı. Son 3 maçında 2. mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor ise 35 puanla 15. sırada yer alarak sezonu bitirdi.



EMRE BELÖZOĞLU, SON MAÇINA ÇIKTI



Fenerbahçe kaptanı 40 yaşındaki Emre Belözoğlu, aktif futbolculuk kariyerinin son maçına Rizespor karşısında çıktı. Tecrübeli oyuncu, karşılaşmada bir penaltı yaptırdı ve yaptırdığı penaltıdan gol attı.



EMRE ÇIKTI, KAPTAN ÖMER FARUK BEYAZ OLDU!



Futbolculuk hayatının son maçına çıkan Emre Belözoğlu, oyundan alınırken taşıdığı kaptanlık pazubandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a taktı.



ALLAHYAR İLK KEZ 11'DE



Fenerbahçe'nin İranlı genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh, ligde ilk kez 11'de görevlendirildi.



Takımı gençleştirme hedefiyle sezon başında transfer edilen 19 yaşındaki Sayyadmanesh, Vedat Muric'in kart cezası, Mevlüt Erdinç'in ise sakatlığı nedeniyle 11'de şans buldu.



Sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanan ve devre arasında yeniden takıma dönen Sayyadmanesh, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.



GUSTAVO RİSKE EDİLMEDİ



Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Çaykur Rizespor maçında riske edilmedi.



Tecrübeli oyuncu, geçen hafta derbide Beşiktaş'a karşı forma giyememişti.



Hafif sakatlığını atlatan ve son idmanlarda bireysel çalışmalara başlayan Gustavo, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almadı.



HARUN TEKİN, İKİNCİ KEZ 11'DE



Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ligde ikinci kez 11'de yer buldu.



Bu sezon genç kaleci Altay Bayındır'ın arkasında yedek soyunan Harun, son olarak 26. haftadaki Konya deplasmanında 11'de oynamıştı.



Söz konusu karşılaşmada kaleci Altay, sarı kart cezalısı durumuna düşmüştü.



YEDEKTE ALTYAPIDAN 5 İSİM



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında altyapıdan 5 oyuncuyu yedek soyundurdu.



Sarı-lacivertlilerde 19 yaşındaki sağ açık Muhammed Gümüşkaya, 19 yaşındaki defans Cenk Alptekin, 18 yaşındaki stoper Gürkan Başkan, 19 yaşındaki orta saha Emre Nasuh ve 18 yaşındaki sol bek Emir Miray Köksal forma şansı bekledi.



FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncu sakatlığı, 4 oyuncu ise kart cezaları sebebiyle forma giyemedi. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç ile sakatlığını atlatan ama riske edilmeyen Luiz Gustavo maçta görev yapamadı. Kart cezalıları Tolga Ciğerci, Vedat Muric, Deniz Türüç ve Jailson da Çaykur Rizespor karşısında oynayamadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Rodrigues'in pasında penaltı noktası civarında bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişine şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede kontrol etti.



21. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında solda hareketlenen Skoda'nın pasında Boldrin ceza yayı üstünde müsait durumda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top üst direğin dibinden auta çıktı.



28. dakikada ceza alanı solundan Melnjak'ın ortasında savunmada Falette'in uzaklaştırmak istediği top, yayın üzerinde bulunan Skoda'nın olduğu bölgeye düştü. Skoda'nın, topun gelişine etkili vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı kontrol etti.



32. dakikada Boldrin'in sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda, önce üst direğe çarpan top kaleci Harun'da kaldı.



37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Çaykur Rizespor savunmasının hatalı pasında rakibinden sıyrılan Emre, ceza sahası içinde Abdullah Durak'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.



39. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Penaltı atışı için topun başına geçen Emre'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.



42. dakikada Skoda'nın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda, kaleci Harun topu ayaklarıyla çıkardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle son buldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





53. dakikada Boldrin'in ara pasında savunma arkasına sarkan Skoda'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda top filelere gitti: 1-1.



60. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues'in sol ayağıyla şutunda, top ağlarla buluştu: 2-1.



86. dakikada Zajc'ın hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası civarında iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.



90+8. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ani gelişen atakta Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan Tufan, Gökhan Akkan'dan sıyrıldıktan sonra topu boş filelere gönderdi: 3-1.







