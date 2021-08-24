Fenerbahçe, şampiyonluk sezonuna selam çaktı

Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, şampiyonluk sezonuna selam çaktı
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24 Ağustos 2021 11:48
Fenerbahçe, 2006 yılından beri ilk kez sezonun ilk 3 resmi maçını hem kazandı hem de hiçbirinde gol yemedi.

Sarı-Lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ilk 3 maçında Torshavn'ı 4-0 ve 5-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Fenerbahçe sezona ise 6-0'lık Kayseri Erciyesspor galibiyetiyle başlamıştı.

Sarı Kanarya 2006-2007 sezonunu 70 puanla şampiyon olarak tamamlamıştı.

Bu sezona ise Adana Demirspor deplasmanında 1-0'lık galibiyetle başlayan Fener, sonrasında Avrupa Ligi'nde Helsinki'yi 1-0'la geçti. Süper Lig'deki ikinci maçında ise Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, tıpkı 206-2007 sezonunda olduğu gibi bu sezonda da kalesini ilk 3 resmi maçta da kapatmayı başardı ve tüm maçları kazandı. Sarı-Lacivertliler'de kaleci Altay ve savunma oyuncularının performansı teknik direktör Vitor Pereira'yı memnun ediyor.


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