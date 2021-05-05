Fenerbahçe Opet'ten bir transfer daha

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Tutku Burcu Yüzgenç'i kadrosuna kattı

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet'ten bir transfer daha
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05 Mayıs 2021 16:31
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, genç oyuncu Tutku Burcu Yüzgenç'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Halkbank, PTT ve Karayolları'nda forma giyen 22 yaşındaki milli oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Tutku Burcu Yüzgenç'e ailemize hoş geldin diyor, çubuklu formamızla başarılar diliyoruz." denildi.



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