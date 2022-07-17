Fenerbahçe'de, uzun süre kadro dışı kalan ve son olarak sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Mesut Özil'in ayrılmasıyla birlikte takımdaki 10 numaralı forma boşta kaldı.
Öte yanda transfer çalışmaları doğrultusunda Joao Pedro'yu kadrosuna katmaya yakın olan Sarı-lacivertlilerde 10 numara konusu da bu transfer ile bağlantılı halde.
YENİ 10 NUMARA PEDRO
Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in haberine göre; transferin resmileşmesi durumunda Joao Pedro'nun 10 numaralı formaya yakın olduğu dile getirildi. 3 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen Joao Pedro'nun bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro maaş alacağı vurgulandı. Fenerbahçe'de oynamak isteyen başarılı futbolcunun artık yapılacak son görüşmeleri beklediği bildirildi.
TRANSFER BİTMEYE YAKIN
Fenerbahçe ile Cagliari'nin bonuslarla beraber 6.5 milyon euroya yaklaşan bir bonservis bedeliyle anlaştığı kaydedildi. 2014-15 sezonundan beri Cagliari forması giyen Pedro, 271 resmi maçta 86 gol atıp, 28 asist yaptı.
CAGLIARI'DE DE 10 NUMARA GİYDİ
Joao Pedro, İtalyan ekibinde ofansif oyun kurucu olarak 91 maçta 31 gol, 17 asistle oynarken, ikinci forvet olarak çıktığı 90 maçta da 40 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi. Tecrübeli isim, merkez forvet olarak ise 37 karşılaşmada 11 gol 2 asist buldu. Cagliari kulüp tarihine geçen Brezilyalı, hem 10 numaralı formayı giydi hem de takımın kaptanlığını yaptı.
Öte yanda transfer çalışmaları doğrultusunda Joao Pedro'yu kadrosuna katmaya yakın olan Sarı-lacivertlilerde 10 numara konusu da bu transfer ile bağlantılı halde.
YENİ 10 NUMARA PEDRO
Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in haberine göre; transferin resmileşmesi durumunda Joao Pedro'nun 10 numaralı formaya yakın olduğu dile getirildi. 3 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen Joao Pedro'nun bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro maaş alacağı vurgulandı. Fenerbahçe'de oynamak isteyen başarılı futbolcunun artık yapılacak son görüşmeleri beklediği bildirildi.
TRANSFER BİTMEYE YAKIN
Fenerbahçe ile Cagliari'nin bonuslarla beraber 6.5 milyon euroya yaklaşan bir bonservis bedeliyle anlaştığı kaydedildi. 2014-15 sezonundan beri Cagliari forması giyen Pedro, 271 resmi maçta 86 gol atıp, 28 asist yaptı.
CAGLIARI'DE DE 10 NUMARA GİYDİ
Joao Pedro, İtalyan ekibinde ofansif oyun kurucu olarak 91 maçta 31 gol, 17 asistle oynarken, ikinci forvet olarak çıktığı 90 maçta da 40 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi. Tecrübeli isim, merkez forvet olarak ise 37 karşılaşmada 11 gol 2 asist buldu. Cagliari kulüp tarihine geçen Brezilyalı, hem 10 numaralı formayı giydi hem de takımın kaptanlığını yaptı.