Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

Fenerbahçe Kulübü, Helsinki maçı öncesi kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu
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18 Ağustos 2021 17:24
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki ile oynayacağı maç için bildirdiği kadro ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, Mbwana Samatta ile yeni transferler Kim Min-Jae ve Burak Kapacak kadroda yer almadı.

Mbwana Samatta'nın Finansal Fair-Play kuralları gereği kadroya yazılmadığı öne sürüldü.

Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Mauricio LemosZanka, Steven Caulker, kadro dışı kalan Caner Erkin, Diego Perrotti, Mame Thiam ve Sinan Gümüş de UEFA listesine yazılmadı.






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