Fenerbahçe'nin rakibi, Kucka'ya kaybetti

Slovakya Nike Liga'nın 11. haftasında Spartak Trnava ile Slovan Bratislava karşı karşıya geldi. City Arena Trnava'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bratislava 2-1'lik skorla kazandı.
Bratislava, 64. dakikada Aleksandar Cavric ile öne geçti. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi grubundaki rakibi Trnava, 66. dakikada Adrian Zeljkovic ile eşitliği sağladı.
Bratislava'ya galibiyeti getiren golü 76. dakikada Lucas Lovat kaydetti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren 2 golün asistini de Trabzonspor'un eski oyuncusu Juraj Kucka kaydetti.
Bu sonucun ardından Bratislava, puanını 23'e yükseltti ve liderlik koltuğuna çıktı. Trnava ise 18 puanda kaldı.
Spartak Trnava, bir sonraki maçında Nordsjaelland'ı ağırlayacak. Grubun diğer maçında ise Fenerbahçe ile Ludogorets Razgrad karşı karşıya gelecek.
Bratislava, 64. dakikada Aleksandar Cavric ile öne geçti. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi grubundaki rakibi Trnava, 66. dakikada Adrian Zeljkovic ile eşitliği sağladı.
Bratislava'ya galibiyeti getiren golü 76. dakikada Lucas Lovat kaydetti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren 2 golün asistini de Trabzonspor'un eski oyuncusu Juraj Kucka kaydetti.
Bu sonucun ardından Bratislava, puanını 23'e yükseltti ve liderlik koltuğuna çıktı. Trnava ise 18 puanda kaldı.
Spartak Trnava, bir sonraki maçında Nordsjaelland'ı ağırlayacak. Grubun diğer maçında ise Fenerbahçe ile Ludogorets Razgrad karşı karşıya gelecek.