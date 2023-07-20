Fenerbahçe'nin rakibi Gençlerbirliği

Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlığı kapsamında Gençlerbirliği ile bir dostluk maçı yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin rakibi Gençlerbirliği
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20 Temmuz 2023 12:41
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sezonun dördüncü hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak olan mücadele, saat 19:00'da başlayacak ve basına kapalı olacak.

Fenerbahçe bundan önce oynadığı 3 hazırlık maçında Zenit ile 0-0 berabere kalmış, Kızılyıldız'a 3-1 mağlup olmuş ve Netfçi Bakü'yü 1-0 mağlup etmişti.

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