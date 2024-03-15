Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Konferans Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
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15 Mart 2024 15:51
Son güncelleme 15 Mart 2024 16:23
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos oldu.

Konferans Ligi çeyrek finalinde maçlar 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İşte eşleşmeler:

Club Brugge - PAOK
Olympiakos - Fenerbahçe
Aston Villa - Lille
Viktoria Plzen - Fiorentina

YARI FİNAL EŞLEŞMESİ

Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe
Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK





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