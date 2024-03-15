UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos oldu.
Konferans Ligi çeyrek finalinde maçlar 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.
İşte eşleşmeler:
Club Brugge - PAOK
Olympiakos - Fenerbahçe
Aston Villa - Lille
Viktoria Plzen - Fiorentina
YARI FİNAL EŞLEŞMESİ
Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe
Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK
Konferans Ligi çeyrek finalinde maçlar 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.
İşte eşleşmeler:
Club Brugge - PAOK
Olympiakos - Fenerbahçe
Aston Villa - Lille
Viktoria Plzen - Fiorentina
YARI FİNAL EŞLEŞMESİ
Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe
Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK
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