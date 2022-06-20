Fenerbahçe'nin Kim planı belli oldu!

Fenerbahçe'de en çok merak edilen konuların başında Kim Min Jae'nin durumu geliyor. Başarılı stoper ile birçok önemli kulüp ilgileniyor. Henüz resmi bir teklif gelmedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Kim planı belli oldu!
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20 Haziran 2022 08:05
Fenerbahçe yönetimi, Kim giderse yerini doldurmanın kolay olmayacağını biliyor. Bu yüzden imkanlar zorlanıyor.

Bunun yanısıra Jorge Jesus gibi önemli bir teknik adamın gelmesi de Kim'in takımda kalma ihtimalini arttırdı. Transferde birçok isim, Jesus etkisi ile sarı-laciverlilere daha sıcak bakıyor.

Kim'in de bu sayede takımda kalma ihtimali olduğunu düşünülüyor. Kim'in de zaten Jesus ile çalışmak istediği öğrenildi.

1 yıl daha kalıp Fenerbahçe ile şampiyon olması halinde 24 yaşındaki stoperin daha da değerlenmesi bekleniyor. 





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