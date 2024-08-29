Fenerbahçe'nin Allan Saint-Maximin planı!

Fenerbahçe'nin Saint-Maximin'i Al-Ahli'den kiralaması, sezonun en önemli transfer hamlelerinden biri oldu. Yıldız futbolcu, kısa sürede kalitesini konuşturdu ve taraftarların sevgilisi oldu. Yönetim, ocak ayında Maximin'in bonservisi için girişimde bulunabilir.
Allan Saint-Maximin, yıllarca Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premier Ligi'nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Al-Ahli, 27 yaşındaki hücum oyuncusu için geçtiğimiz sezon Newcastle'a 27 milyon Euro ödedi. Maximin, Suudi Arabistan'da 31 maçta 4 gol, 10 asistlik katkı sağladı.
Burada da kendisini göstermesine rağmen Avrupa'ya dönmek istedi, Jose Mourinho etkisiyle tercihi Fenerbahçe oldu. Kanarya'nın Fransız yıldızı kiralaması, bu sezonun en flaş transferlerinden biriydi. Maximin, kalitesini göstermek için fazla zamana ihtiyaç duymadı. Başarılı oyuncu, 5 resmi maçta 2 asist yaptı.
Ancak Sarı Lacivertliler'in oyununa etkisi, rakamların gösterdiğinin çok ötesinde oldu. Saint Maximin, Fenerbahçe'nin hemen her atak organizasyonunu başlatan isim konumunda.
OCAK AYINDA ÖNCELİK OLABİLİR
27 yaşındaki futbolcu, süratle topu rakip sahaya taşımasıyla geçiş oyununda kilit role sahip. Mourinho'nun performansından çok memnun kaldığı, taraftarın kısa sürede bağrına bastığı Fransız yıldız için yönetim, ocak ayında bonservis operasyonu yapabilir. Maximin'in bu performansını devam ettirmesi halinde Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki önceliklerinden birinin, Allan Saint-Maximin'i kalıcı olarak kadroya katmak olduğu öğrenildi.
Allan Saint-Maximin, yıllarca Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premier Ligi'nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Al-Ahli, 27 yaşındaki hücum oyuncusu için geçtiğimiz sezon Newcastle'a 27 milyon Euro ödedi. Maximin, Suudi Arabistan'da 31 maçta 4 gol, 10 asistlik katkı sağladı.
Burada da kendisini göstermesine rağmen Avrupa'ya dönmek istedi, Jose Mourinho etkisiyle tercihi Fenerbahçe oldu. Kanarya'nın Fransız yıldızı kiralaması, bu sezonun en flaş transferlerinden biriydi. Maximin, kalitesini göstermek için fazla zamana ihtiyaç duymadı. Başarılı oyuncu, 5 resmi maçta 2 asist yaptı.
Ancak Sarı Lacivertliler'in oyununa etkisi, rakamların gösterdiğinin çok ötesinde oldu. Saint Maximin, Fenerbahçe'nin hemen her atak organizasyonunu başlatan isim konumunda.
OCAK AYINDA ÖNCELİK OLABİLİR
27 yaşındaki futbolcu, süratle topu rakip sahaya taşımasıyla geçiş oyununda kilit role sahip. Mourinho'nun performansından çok memnun kaldığı, taraftarın kısa sürede bağrına bastığı Fransız yıldız için yönetim, ocak ayında bonservis operasyonu yapabilir. Maximin'in bu performansını devam ettirmesi halinde Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki önceliklerinden birinin, Allan Saint-Maximin'i kalıcı olarak kadroya katmak olduğu öğrenildi.