Fenerbahçe'nin 8 puan için planı!

Fenerbahçe bu sezon takım sporlarının 3'ü dışında tüm rakiplerini geride bıraktı. Sarı-lacivertliler, transferle futboldaki puan farkını da kapatmak istiyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'nin 8 puan için planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2024 09:04
2025'e girmeye hazırlandığımız şu günlerde, sporun 6 ana branşında da zirve için mücadele eden Fenerbahçe, erkek futbol ve erkek voleybol dışında ezeli rakiplerine üstünlük sağladı.

TRANSFERLE FARK KAPATMA PLANI

Sarı-lacivertlier, futbolda eksik görülen stoper ve santrfora transfer yaparak 2. yarıya daha güçlü girip, 8 puanlık farkı kapatmayı hedefliyor.

SARI MELEKLER ZİRVEDE

Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe, bu yıl da ilk yarıyı en yakın rakibi Eczacıbaşı'nın 2 puan önünde zirvede tamamladı. Ligde Vakıfbank 3. Galatasaray5., Beşiktaş ise 9. sırada bulunuyor.

İKİNCİ YARIDA FARKLI OLACAK

Erkek voleybolda Halkbank, Ziraat Bankkart ve Galatasaray ilk 3 sırıda yer alıyor. 6. Fenerbahçe, 2023-24'te Halkbank'ı çalıştıran Slobodan Kovac'ı takımın başına getirdikten sonra son 2 olimpiyatın şampiyonu ve en değerli oyuncusu Fransız smaçör Ngapeth'i de kadroya kattı.

ERKEK BASKETBOLDA 1.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. Anadolu Efes 3., Galatasaray 5. Beşiktaş ise 6. sırada...

REKORLAR KADIN BASKETTE

Son 6 sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, ING Kadın Basketbol Süper Ligi'nde 11'de 11'le ilk yarıyı lider tamamladı. Galatasaray 2., Beşiktaş ise 5. sırada.

KADIN FUTBOLDA DA LİDER

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı 13 maçta 12 galibiyet, 1 yenilgi ile lider. Beşiktaş 3., Trabzonspor 6., Galatasaray 7. sırada yer alıyor.

TEKERLEKLİ SANDALYEDE 2.

Tekerlekli sandalye basketbolda son 3 yılın Eurocup ve Türkiye şampiyonu Fenerbahçe ligde 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery