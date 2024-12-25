Fenerbahçe'nin 8 puan için planı!

2025'e girmeye hazırlandığımız şu günlerde, sporun 6 ana branşında da zirve için mücadele eden Fenerbahçe, erkek futbol ve erkek voleybol dışında ezeli rakiplerine üstünlük sağladı.
TRANSFERLE FARK KAPATMA PLANI
Sarı-lacivertlier, futbolda eksik görülen stoper ve santrfora transfer yaparak 2. yarıya daha güçlü girip, 8 puanlık farkı kapatmayı hedefliyor.
SARI MELEKLER ZİRVEDE
Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe, bu yıl da ilk yarıyı en yakın rakibi Eczacıbaşı'nın 2 puan önünde zirvede tamamladı. Ligde Vakıfbank 3. Galatasaray5., Beşiktaş ise 9. sırada bulunuyor.
İKİNCİ YARIDA FARKLI OLACAK
Erkek voleybolda Halkbank, Ziraat Bankkart ve Galatasaray ilk 3 sırıda yer alıyor. 6. Fenerbahçe, 2023-24'te Halkbank'ı çalıştıran Slobodan Kovac'ı takımın başına getirdikten sonra son 2 olimpiyatın şampiyonu ve en değerli oyuncusu Fransız smaçör Ngapeth'i de kadroya kattı.
ERKEK BASKETBOLDA 1.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. Anadolu Efes 3., Galatasaray 5. Beşiktaş ise 6. sırada...
REKORLAR KADIN BASKETTE
Son 6 sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, ING Kadın Basketbol Süper Ligi'nde 11'de 11'le ilk yarıyı lider tamamladı. Galatasaray 2., Beşiktaş ise 5. sırada.
KADIN FUTBOLDA DA LİDER
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı 13 maçta 12 galibiyet, 1 yenilgi ile lider. Beşiktaş 3., Trabzonspor 6., Galatasaray 7. sırada yer alıyor.
TEKERLEKLİ SANDALYEDE 2.
Tekerlekli sandalye basketbolda son 3 yılın Eurocup ve Türkiye şampiyonu Fenerbahçe ligde 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.
TRANSFERLE FARK KAPATMA PLANI
Sarı-lacivertlier, futbolda eksik görülen stoper ve santrfora transfer yaparak 2. yarıya daha güçlü girip, 8 puanlık farkı kapatmayı hedefliyor.
SARI MELEKLER ZİRVEDE
Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe, bu yıl da ilk yarıyı en yakın rakibi Eczacıbaşı'nın 2 puan önünde zirvede tamamladı. Ligde Vakıfbank 3. Galatasaray5., Beşiktaş ise 9. sırada bulunuyor.
İKİNCİ YARIDA FARKLI OLACAK
Erkek voleybolda Halkbank, Ziraat Bankkart ve Galatasaray ilk 3 sırıda yer alıyor. 6. Fenerbahçe, 2023-24'te Halkbank'ı çalıştıran Slobodan Kovac'ı takımın başına getirdikten sonra son 2 olimpiyatın şampiyonu ve en değerli oyuncusu Fransız smaçör Ngapeth'i de kadroya kattı.
ERKEK BASKETBOLDA 1.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. Anadolu Efes 3., Galatasaray 5. Beşiktaş ise 6. sırada...
REKORLAR KADIN BASKETTE
Son 6 sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, ING Kadın Basketbol Süper Ligi'nde 11'de 11'le ilk yarıyı lider tamamladı. Galatasaray 2., Beşiktaş ise 5. sırada.
KADIN FUTBOLDA DA LİDER
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı 13 maçta 12 galibiyet, 1 yenilgi ile lider. Beşiktaş 3., Trabzonspor 6., Galatasaray 7. sırada yer alıyor.
TEKERLEKLİ SANDALYEDE 2.
Tekerlekli sandalye basketbolda son 3 yılın Eurocup ve Türkiye şampiyonu Fenerbahçe ligde 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.