Fenerbahçe, milli aradan iyi dönüyor

Fenerbahçe, son 3 yılda milli ara sonrası oynadığı 10 Süper Lig maçından 7 galibiyet çıkardı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, milli aradan iyi dönüyor
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19 Ekim 2024 10:37
Fenerbahçe'ye milli ara sonrası yarıyor. Süper Lig'de 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile karşılaşacak olan Sarı- Lacivertliler son 3 yıldaki performansıyla dikkat çekiyor.

10 MAÇTA 7 GALİBİYET

Sarı-Lacivertliler, milli ara sonrası Süper Lig'de son 3 yılda oynadığı 10 maçta 7 galibiyet almayı başardı. 2 maçtan yenilgiyle ayrıldı.

BU SEZON İKİ MAÇI DA KAZANDI

Kanarya bu sezon milli ara sonrası oynadığı ilk maçta Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yenerken ikinci milli arada da Adana Demirspor'u evinde 4-2'lik skorla geçmeyi başardı.

TRABZON VE BEŞİKTAŞ'A KAYBETTİ

Fenerbahçe, son 10 yılda milli ara sonrası Trabzonspor ve Beşiktaş'a kaybetti. 

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