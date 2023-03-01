Fenerbahçe, Miguel Crespo ile sözleşme uzatıyor

Fenerbahçe, sözleşmesı 2024 yılında bitecek olan Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatmak istiyor. Bu doğrultuda da oyuncu tarafıyla görüşmeler başlamış durumda.



Fenerbahçe, Portekizli futbolcunun maaşını yükselterek kontrat süresini uzatmayı planlıyor. Böylece olası yeni tekliflerde kulübün eli güçlenecek. Oyuncunun piyasasının da olması yönetimin çabuk aksiyon almasındaki etkenlerden biri.



Yönetim bir süredir 26 yaşındaki oyuncu için menajeriyle temaslarını sıklaştırmış durumda. İstanbul'a gelen Miguel Crespo'nun temsilcisiyle görüşmelerin olumlu yönde seyrettiği ve büyük ölçüde sözleşme şartlarında mutabık kalındığı öğrenildi.



1.5 MİLYON EURO KAZANACAK



Fenerbahçeli idareciler ile Miguel Crespo'nun menajeri arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun kontratının 2027 yılına uzatılacağı öğrenildi. Taraflar anlaşmayı yakın zamanda resmiyete dökmeyi planlıyor. Crespo da yeni sözleşmesinde 1.5 milyon euro alacak. Böylelikle oyuncuya istediği zam oranı da sağlanmış olacak.



Bu sezon tüm kulvarda 28 maçta forma giyen Crespo, 2 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ