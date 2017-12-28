



Konya'daki maçta oynayan Volkan Demirel, Mauricio Isla, Luis Neto, Nabil Dirar, Oğuz Kağan Güçtekin, Aatıf Chahechouhe ve Giuliano'nun yerine İstanbulspor maçında Carlos Kameni, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Samed Karakoç, Alper Potuk ve Jose Fernandao forma giydi.



Şener, Neustaedter ve Skrtel ilk 11'de



Teknik direktör Kocaman, İstanbulspor karşısında Şener Özbayraklı, Neustaedter ve Skrtel'a ilk 11'de şans verdi.



Kocaman, bu 3 futbolcusundan Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor maçında kart cezaları sebebiyle faydalanamamıştı.



Kameni, 9 maç sonra 11'de



Fenerbahçe'nin Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, 9 maç aranın ardından ilk 11'de şans buldu.



Kameni, en son Fenerbahçe'nin ligin 10. haftasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de görev yapmıştı.



Van Persie yine kadroda yok



Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, İstanbulspor karşısında da 21 kişilik kadroya giremedi.



Teknik direktör Kocaman, İstanbulspor karşısında 21 kişilik kadroya 10 yabancı oyuncuyu aldı.



Sarı-lacivertlilerin 21 kişilik kadrosunda genç futbolcular yer alırken, Kocaman Hollandalı futbolcuya şans tanımadı.



Sakatlıkları bulunan Vincent Janssen, Nabil Dirar ve Mehmet Ekici de maç kadrosunda yer almadı.



İstanbulspor'la 13 yıl sonra



Fenerbahçe ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşılaştı.



İki ekip, en son sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti.



Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.



Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez sahaya çıktı.



Taraftar ilgi göstermedi



Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbulspor maçına ilgi göstermedi.



Stadın her iki kale arkası tribününde az sayıda taraftar maçı takip etti.



Az sayıdaki İstanbulspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden takımlarını destekledi.







MAÇTAN DAKİKALAR



Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 7 değişiklik yaptı.Konya'daki maçta oynayan Volkan Demirel, Mauricio Isla, Luis Neto, Nabil Dirar, Oğuz Kağan Güçtekin, Aatıf Chahechouhe ve Giuliano'nun yerine İstanbulspor maçında Carlos Kameni, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Samed Karakoç, Alper Potuk ve Jose Fernandao forma giydi.Teknik direktör Kocaman, İstanbulspor karşısında Şener Özbayraklı, Neustaedter ve Skrtel'a ilk 11'de şans verdi.Kocaman, bu 3 futbolcusundan Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor maçında kart cezaları sebebiyle faydalanamamıştı.Fenerbahçe'nin Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, 9 maç aranın ardından ilk 11'de şans buldu.Kameni, en son Fenerbahçe'nin ligin 10. haftasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de görev yapmıştı.Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, İstanbulspor karşısında da 21 kişilik kadroya giremedi.Teknik direktör Kocaman, İstanbulspor karşısında 21 kişilik kadroya 10 yabancı oyuncuyu aldı.Sarı-lacivertlilerin 21 kişilik kadrosunda genç futbolcular yer alırken, Kocaman Hollandalı futbolcuya şans tanımadı.Sakatlıkları bulunan Vincent Janssen, Nabil Dirar ve Mehmet Ekici de maç kadrosunda yer almadı.Fenerbahçe ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşılaştı.İki ekip, en son sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti.Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez sahaya çıktı.Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbulspor maçına ilgi göstermedi.Stadın her iki kale arkası tribününde az sayıda taraftar maçı takip etti.Az sayıdaki İstanbulspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden takımlarını destekledi.

, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ülker Stadyumu'nda TFF 1. Lig ekibi'u ağırladı. Fenerbahçe,'nun golleriyle İstanbulspor'umağlup etti ve rövanş için avantaj sağladı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 68. dakikada Fernandao'nun yerine oyuna giren Roberto Soldado'dan geldi. Soldado, 78 ve 90. dakikalarda attığı gollerle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isim oldu. İlk golü asistini ise 60. dakikada Alper Potuk'un yerine oyuna dahil olan Giuliano yaptı.Fenerbahçe ve İstanbulspor, 16 Ocak tarihinde İstanbulspor'un sahasında bir kez daha karşı karşıya gelecek.