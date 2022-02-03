Fenerbahçe, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi A Listesi'ni açıkladı.

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Fenerbahçe, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
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03 Şubat 2022 21:20
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, A listesini paylaştı.

Fenerbahçe'de Diego Rossi, Miguel Crespo ve Burak Kapacak açıklanan listede yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin paylaştığı kadroda; Altay, Berke, Ertuğrul, Nazım, Kim Min-Jae, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Sosa, İrfan Can, Mert Hakan, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan, Pelkas, Osayi, Serdar Dursun, Valencia ve Berisha yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:



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