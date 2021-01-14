Fenerbahçe - Kasımpaşa: İlk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Kasımpaşa: İlk 11'ler
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14 Ocak 2021 19:36
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak.

İki takımın karşı karşıya geldiği Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etmişti.

İlk 11'ler belli oldu

 





Bu tura nasıl geldiler?

Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupada bu sezon 4. turdan itibaren mücadele etti. Sarı-lacivertliler, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşinci turda aynı ligden Karacabey Belediyespor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf dışı bıraktı.



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