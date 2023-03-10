JESUS'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

SEVILLA'DA 6 RÖTUŞ

FENERBAHÇE TARAFTARI TRİBÜNDE

İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN

ENNER VALENCIA ORTA SAHADAN!

YİNE FENERBAHÇE TEHLİKESİ

ALTAY GEÇİT VERMEDİ

KARŞI KARŞIYA ATAMADI!

YİNE JOSHUA KING!

ALTAY KALESİNDE DEVLEŞTİ

TOP AĞLARIMIZA GİTTİ

FENERBAHÇE'DEN 2 HAMLE

ÜST ÜSTE 3 POZİSYON!

SEVILLA, İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

LAMELA BU KEZ ATTI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Sevilla deplasmanına konuk oldu.Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan maçtan Fenerbahçe, 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.Sarı-lacivertliler özellikle ilk yarıda birçok fırsattan yararlanamazken, Sevilla'nın gollerini 56. dakikada Joan Jordan ve 85. dakikada Erik Lamela attı.Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de Sevilla'yı ağırlayacak.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'deki Yukatel Kayserispor maçına göre takımını 2 değişikle sahaya sürdü.Portekizli teknik adam, Kayserispor maçı 11'inde yer alan Diego Rossi ve Arda Güler'i yedeğe çekerken, yerlerine Serdar Aziz ile İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.Ev sahibi ekibin teknik direktörü Jorge Sampaouli, Fenerbahçe önünde takımını önemli bir rotasyona soktu.Sampaoli, İspanyol liginde Atletico Madrid'e 6-1 yenildikleri maça nazaran ilk 11'inde 6 oyuncu değişikliği yaptı.Karşılaşma için Türkiye'den ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden yaklaşık bin kadar Fenerbahçe taraftarı Sevilya kentine geldi.İspanyol liginde alt sıralarda bulunan ve kötü bir dönemden geçen Sevilla'nın taraftarları ise karşılaşmaya az ilgi gösterdi.Karşılaşmada ilk ciddi tehlike Fenerbahçe'den geldi. 8. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Ferdi'nin vuruşunu kaleci Marko Dmitrovic kornere çeldi.Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, 14. dakikada orta sahadan şansını denedi. Sevilla kalecisi Dmitrovic'i önde gören Ekvadorlu futbolcunun vuruşu az farkla dışarıya gitti.20. dakikada yine Fenerbahçe etkili oldu. Sol çaprazdan Joshua King'in yaptığı orta şut karışımı vuruşa Valencia kafasını uzatmak istedi ancak başarılı olamadı.22. dakikada uzak mesafeden serbest vuruş kullanan Rakitic doğrudan kaleyi yokladı. Altay güçlükle kornere çeldi.Fenerbahçe, 28. dakikada çok önemli bir fırsattan yararlanamadı. Valencia'nın pasıyla savunma arkasına sarkan King, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda golü atamadı.45. dakikada sağ kanattan Ferdi'nin yaptığı ortaya kafayı uzatan King'in vuruşu az farkla auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.İkinci yarıya daha iyi başlayan Sevilla, 50. dakikada etkili oldu. Bu dakikada, Tanguy Nianzou'nun kafa vuruşunu Altay inanılmaz kurtardı.Sevilla, 56. dakikada öne geçti. Joan Jordan'ın ceza sahası dışından çektiği şut, Arao'ya da çarptı ve kaleci Altay'ı yanıltarak ağlara gitti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 67. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertlilerde Joshua King ve Miguel Crespo kenara geldi. Diego Rossi ve Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, değişikliklerin ardından 3 önemli fırsat yakaladı. Önce 69. dakikada Arao, ceza sahası dışından şansını denedi. Brezilyalı futbolcunun vuruşu üstten dışarıya gitti. Ardından 71. dakikada sol çaprazdan Enner Valencia'nın yaptığı vuruşu kaleci Marko Dmitrovic güçlükle kurtardı. Fenerbahçe, Enner Valencia ile bir dakika sonra yine gole yaklaştı. Ferdi'nin çizgiye inip yaptığı ortaya Valencia kafayı vurdu. Yine kaleci Dmitrovic başarılı oldu.Sevilla, 79. dakikada ikinci gole yaklaştı. Sağdan ceza sahasına giren Jesus Navas'ın penaltı noktasına çevirdiği topu Lamela dışarıya attı.Sevilla, 85. dakikada durumu 2-0'a taşıdı. Bu dakikada penaltı noktasında topla buluşan Erik Lamela, farkı ikiye çıkartan golü attı.Fenerbahçe, ilk maçta Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu.8. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında topu sürerek ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Dmitrovic'in üzerine vurarak önemli bir fırsattan yararlanamadı.14. dakikada Sevilla kalecisinin önde olduğunu gören Valencia'nın orta saha çizgisinden vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.23. dakikada ev sahibi takımdan Fernando, Fenerbahçe yarı sahasında sol kanatta uzak bir noktadan serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü. Kaleci Altay, son anda uzanıp topu üstten kornere çeldi.28. dakikada Valencia'nın ara pasına hareketlenerek savunmanın arkasına sarkan King'in sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak Dmitrovic'den döndü.35. dakikada Ferdi Kadıoğlu, rakip sahanın ortasından aldığı topla iki rakibini geçerek ceza sahası önüne kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci sağına uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.45. dakikada sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen King'in müsait durumda kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.49. dakikada sağ kanattan Jesus Navas'ın ceza sahasına ortasında Nianzou'nun kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topun sahibi oldu.56. dakikada Sevilla öne geçti. Bryan Gil'in pasında Fenerbahçe ceza sahası dışında sol kanatta topla buluşan Jordan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak savunmada Arao'ya da çarparak ağlara gitti: 1-0.69. dakikada rakip ceza sahası çizgisinin ortasında Arao'nun vuruşunda, top üstten auta gitti.72. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında ara pasta buluştuğu topla kale çizgisine kadar inen Ferdi'nin ortasına Valencia'nın kafa vuruşunda, kaleci Dmitrovic tehlikeyi önledi.77. dakikada Sevilla'nın top kaybında gelişen Fenerbahçe kontra atağında Batshuayi, soldan bindiren Rossi'ye ara pasını gönderdi. Araya giren kaleci Dmitrovic, gole izin vermedi.81. dakikada sol kanattan Acuna'nın ortasında, ceza sahası dışında topla buluşan Ocampos'un sert vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağın sahibi oldu.85. dakikada Sevilla farkı 2'ye çıkarttı. Fenerbahçe defansının hatasıyla sol kanatta serbest kalan Rakitic, ceza sahasında pasını pasını müsait durumdaki Lamela'ya çıkarttı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.Fenerbahçe sahadan 2-0 yenik ayrıldı.Ramon Sanchez PizjuanFrançois Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmoun (Fransa)Dmitrovic, Gudelj, Acuna (Dk. 86 Suso), Nianzou, Navas, Telles (Dk. 46 Jordan), Oliver Torres (Dk. 70 Ocampos), Fernando, Rakitic, Bryan Gil (Dk. 70 Lamela), En-Nesyri (Dk. 86 Rafa Mir)Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İrfan Can Kahveci (Dk. 86 Arda Güler), Lincoln Henrique (Dk. 82 Osayi-Samuel), Crespo (Dk. 67 Rossi), Valencia (Dk. 82 Pedro), King (Dk. 67 Batshuayi)Dk. 56 Jordan, Dk. 85 Lamela (Sevilla)Dk. 3 Alex Telles, Dk. 45+2 Bryan Gil (Sevilla), Dk. 45+2 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)