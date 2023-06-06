Ligin son maçında Galatasaray deplasmanında 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Fenerbahçe'nin hem fiziksel görüntüsü hem de oyunu hayal kırıklığı yarattı.
Sarı-lacivertli takımın geldiği son nokta adeta herkesi korkuttu. Takım adeta duygularını yitirdi, robotlaştı. NEF Stadı'ndaki derbide isabetli şut bile çekemeyen Fenerbahçe'de futbolcuların hakemin tartışmalı kararlarında itiraz edecek halinin bile olmaması gözlerden kaçmadı. Oyuncuları rakibine karşı girdikleri tüm ikili mücadeleleri kaybetti.
Takımın bu halinin sebebinde teknik direktör Jorge Jesus'un etkisi gözlerden kaçmıyor. Jesus nerdeyse takımı robotlaştırdı, ruhunu kaybettirdi. Çünkü Portekizli hocanın forma adaleti hep tartışıldı. iyi oynayanı kesen 69 yaşındaki çalıştırıcı, herkesin kendini hazır tutması için bu yolu denedi. Ancak beklenen verimi alamadı. Oyuncularla duygusal bağ kesildi. Takım reaksiyon gösteremeyen, tepkisiz bir görüntüye büründü. Önceki günkü derbide alınan 3-0'lık mağlubiyet işte bu nedenle geldi. Ayrıca Jorge Jesus derbileri sıradan maçlar olarak gösterdi ve bu düşüncesini takıma empoze etti. Oyuncular normal lig maçına çıkar gibi derbilere çıktı. Bu da başarısızlığı getirdi. İşte bu görüntü 11 Haziran Pazar akşamı İzmir'de Başakşehir'le oynanacak kupa finali öncesi endişe yarattı. 2014'ten beri kupa kazanamayan takımın bu görüntüsü herkesi korkuttu.
Sarı-lacivertli takımın geldiği son nokta adeta herkesi korkuttu. Takım adeta duygularını yitirdi, robotlaştı. NEF Stadı'ndaki derbide isabetli şut bile çekemeyen Fenerbahçe'de futbolcuların hakemin tartışmalı kararlarında itiraz edecek halinin bile olmaması gözlerden kaçmadı. Oyuncuları rakibine karşı girdikleri tüm ikili mücadeleleri kaybetti.
Takımın bu halinin sebebinde teknik direktör Jorge Jesus'un etkisi gözlerden kaçmıyor. Jesus nerdeyse takımı robotlaştırdı, ruhunu kaybettirdi. Çünkü Portekizli hocanın forma adaleti hep tartışıldı. iyi oynayanı kesen 69 yaşındaki çalıştırıcı, herkesin kendini hazır tutması için bu yolu denedi. Ancak beklenen verimi alamadı. Oyuncularla duygusal bağ kesildi. Takım reaksiyon gösteremeyen, tepkisiz bir görüntüye büründü. Önceki günkü derbide alınan 3-0'lık mağlubiyet işte bu nedenle geldi. Ayrıca Jorge Jesus derbileri sıradan maçlar olarak gösterdi ve bu düşüncesini takıma empoze etti. Oyuncular normal lig maçına çıkar gibi derbilere çıktı. Bu da başarısızlığı getirdi. İşte bu görüntü 11 Haziran Pazar akşamı İzmir'de Başakşehir'le oynanacak kupa finali öncesi endişe yarattı. 2014'ten beri kupa kazanamayan takımın bu görüntüsü herkesi korkuttu.