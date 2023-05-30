Fenerbahçe için kritik hafta

Ligde son 2 haftaya giren Fenerbahçe Antalyaspor'u yenip, Ankaragücü'nün de Galatasaray'dan puan almasını bekleyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe için kritik hafta
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30 Mayıs 2023 11:01
Fenerbahçe ligdeki son iki maçına girerken lider Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında puan kaybı yaşaması halinde şampiyonluk hesaplarını son haftaya taşıyabilir.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşması için kalan Antalyaspor ve Galatasaray maçlarından mutlak 6 puan çıkarması gerekiyor. Bu maçlardan 1'inde dahi takılması durumunda ezeli rakibi mutlu sona ulaşacak.

Fenerbahçe, Antalyaspor'u yener, Ankaragücü de Galatasaray'ı devirirse puan farkı 2'ye düşecek. Fenerbahçe rakibini deplasmanda yenerse şampiyonluğa ulaşacak.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u yener, Ankaragücü de Galatasaray ile berabere kalırsa puan farkı 3'e inecek. Fenerbahçe böylece son hafta NEF Stadı'nda Galatasaray'ı 3 farklı yenerse ikili averajı eşitleyip, genel averajda da öne geçmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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