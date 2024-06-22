Fenerbahçe için Depay iddiası!

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren ve yeni sezon öncesi çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için İspanya'dan Memphis Depay iddiası geldi.
ATLETICO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
İspanyol basınında yer alan habere göre, Atletico Madrid'deki sözleşmesi sezon sonunda biten Depay'ın yeni sezonda Diego Simeone'nin ekibinde kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olduğu belirtildi.
MORATA, ÇAĞLAR, DEPAY
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Çağlar Söyüncü ile birlikte Hollandalı yıldıza da ilgi gösterdiği öne sürüldü.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid'de geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan 30 yaşındaki Depay, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.
Kariyerinin ilk dönemlerinde daha çok sol kanatta forma giyen 30 yaşındaki Hollandalı yıldız, son dönemlerde daha çok en uçta forma giymeye başladı.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Depay, kariyerinde; PSV Eindhoven, Manchester United, Barcelona ve Atletico Madrid gibi ekiplerin formasını giydi.
ATLETICO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
İspanyol basınında yer alan habere göre, Atletico Madrid'deki sözleşmesi sezon sonunda biten Depay'ın yeni sezonda Diego Simeone'nin ekibinde kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olduğu belirtildi.
MORATA, ÇAĞLAR, DEPAY
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Çağlar Söyüncü ile birlikte Hollandalı yıldıza da ilgi gösterdiği öne sürüldü.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid'de geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan 30 yaşındaki Depay, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.
Kariyerinin ilk dönemlerinde daha çok sol kanatta forma giyen 30 yaşındaki Hollandalı yıldız, son dönemlerde daha çok en uçta forma giymeye başladı.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Depay, kariyerinde; PSV Eindhoven, Manchester United, Barcelona ve Atletico Madrid gibi ekiplerin formasını giydi.