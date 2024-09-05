Fenerbahçe için artık söz Chilwell'de!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Chelsea, Fenerbahçe'nin maaşının bir bölümünü karşılayarak Ben Chilwell'i kiralama teklifine 'evet' dedi. Artık iş, İngiliz yıldızı ikna etmeye kaldı. Jose Mourinho'nun, 27 yaşındaki sol bekle ikinci bir görüşme daha yapması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe için artık söz Chilwell'de!
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05 Eylül 2024 09:24
Son güncelleme 05 Eylül 2024 09:32
Fenerbahçe, Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun yerini doldurmak için yürüttüğü çalışmaları artık sonlandırmak istiyor. Bu kapsamda gündemine Premier Lig devi Chelsea'nin yıldızını alan Kanarya'da transfer çalışmaları dolu dizgin devam ediyor.

CHELSEA 'EVET' DEDİ

Yönetim, sol beke üst düzey bir ismi getirmek için çalışıyor. Listenin başında, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Ben Chilwell var. Chelsea Menajeri Enzo Maresca'nın oyuncuyu kadro dışı bırakması ve büyük liglerde transfer döneminin kapanmasıyla birlikte SarıLacivertliler için önemli bir fırsat doğmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, Fenerbahçe'nin Chilwell'in maaşının bir bölümünü karşılayacak şekilde yaptığı kiralama teklifine 'evet' dedi.

ARTIK SÖZ CHILWELL'DE

Artık son söz başarılı sol bekte. Jose Mourinho, daha önce 27 yaşındaki yıldızla bir görüşme yapıp kendisine takım içinde vermeyi planladığı rolü ve projelerini anlatmıştı. Dünyaca ünlü teknik adamın, Chilwell ile ikinci bir konuşma daha yapması bekleniyor.

2 SEÇENEĞİ VAR

İngiliz oyuncunun önceliği ülkesinde kalmaktı ancak transfer döneminin kapanmasıyla birlikte bu hayali suya düştü. Yıldız sol bekin önündeki seçenekler; 1 sezonluğuna Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmek ya da ocak ayındaki ara transfer dönemine kadar Chelsea'de takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürmek.

SADECE O KALDI

Chelsea Menajeri Enzo Maresca'nın kadro dışı bıraktığı ve A takımla çalışamayacaklarını söylediği Sterling, Lukaku, Kepa ve Chalobah gibi oyuncular Maviler'den ayrıldı. Sadece Ben Chilwell takımda kaldı. Ancak İtalyan teknik adam açık bir şekilde yıldız oyuncunun planları arasında yer almayacağını ona dürüst bir şekilde söylediğini ve bundan sonrası için kararın futbolcuya ait olduğunu dile getirdi.



Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Ben Chilwell'in Chelsea ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

2020 yılından bu yana Chelsea'de forma giyen İngiliz sol bek, Londra temsilcisinde çıktığı 106 maçta 9 gol attı ve 12 asist yaptı.  

 
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