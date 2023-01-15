Fenerbahçe HDI Sigorta evinde Bursa'yı geçti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Setlerini 25-20, 25-23, 18-25, 25-23 önde tamamladığı maçı 3-1 kazanan Sarı-Lacivertliler, ligdeki 10. galibiyetine imza attı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Lakrani (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, Arda Bostan, Meljanaj, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Metin Toy, Bahov, Voukeng, Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur (Caner Ergül, Berk Dilmenler, Emre Fırat, Halil Dolaşık)
Setler: 25-20, 25-23, 18-25, 25-23
Süre: 109 dakika (21, 26, 25, 37)
Setlerini 25-20, 25-23, 18-25, 25-23 önde tamamladığı maçı 3-1 kazanan Sarı-Lacivertliler, ligdeki 10. galibiyetine imza attı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Lakrani (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, Arda Bostan, Meljanaj, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Metin Toy, Bahov, Voukeng, Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur (Caner Ergül, Berk Dilmenler, Emre Fırat, Halil Dolaşık)
Setler: 25-20, 25-23, 18-25, 25-23
Süre: 109 dakika (21, 26, 25, 37)
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