Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe , sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.Göztepe, Juan'ın 25. dakikada attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Fenerbahçe, ikinci yarının ilk 10 dakikasında 3 gol birden buldu. Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri, 46. dakikada attığı golle maça 1-1'lik eşitlik getirdi. 53. dakikada bir kez daha sahne alan En-Nesyri, Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı. Fenerbahçe'de son gol 55. dakikada Oğuz Aydın'dan geldi.Göztepe'de 82. dakikada fileleri havalandıran Novatus Miroshi, maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Süper Lig'de 48 puana yükseldi ve 54 puanlı lider Galatasaray'ı takibi sürdürdü. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Göztepe, ligde 34 puanda kaldı.Fenerbahçe, hafta arasında perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, gelecek hafta ligde ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Göztepe, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor'u konuk edecek.Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Olimpik Lyon maçının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Olimpik Lyon karşısında ilk 11'de başlattığı Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu.62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerine yerine Edin Dzeko ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'e dahil etti.Göztepe karşısında kalede İrfan Can Eğribayat oynarken, savunma üçlüsünü Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek oluşturdu. Orta sahada Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues görev alırken, kenarlarda Oğuz Aydın ile Sebastian Szymanski tercih edildi. Forvet arkasında Dusan Tadic'i görevlendiren Moruinho, gol yollarında ise Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'ye güvendi.Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Diego Carlos, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun ise forma bekledi.Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, müsabakayı tribünden takip etti.Deneyimli teknik adam, 4 sarı kart görmesi nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, sarı-lacivertli ekibin ilk kez bir maçında kadroda yer aldı.İngiltere'nin Aston Villa takımından transfer edilen 31 yaşındaki stoper, Göztepe müsabakasına yedekler arasında başladı.Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Göztepe karşısında riske edilmedi.Uzun süreli sakatlığını atlatan ve son 2 idmanda takımla çalışan İsmail, Göztepe maçında kadroya alınmadı.Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon ligde ilk kez bir karşılaşmaya 11'de başladı.Bu sezon sadece kupada Kasımpaşa'ya karşı oynanan müsabakada ilk 11'de forma giyen Yusuf, ligde Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon mücadelesine de 11'de başlayan ve iyi bir görüntü sergileyen Yusuf'u teknik direktör Mourinho, Göztepe müsabakasında da 11'de oynattı.Fenerbahçe, Göztepe karşısında 6 oyuncusundan faydalanamadı.Sarı-lacivertlilerde uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic ve Mert Müldür, kadroda yer almadı.Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak riske edilmeyen İsmail Yüksek ile Bartuğ Elmaz da kadroya dahil edilmedi.Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maça takımlar kontrollü başlarken mücadelenin ilk 25 dakikalık bölümünde maçta isabetli şut çekilmedi.Göztepe, karşılaşmanın 25. dakikasında öne geçti. Amrabat, ceza sahasında topu uzaklaştırmak istedi. Bu top penaltı noktasında yükseldi. Romulo, hava topunda meşin yuvarlağa kafayla dokunuşunu yaptı ve top penaltı noktasının solunda Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Göztepe, bu golle Fenerbahçe karşısında öne geçti.Göztepe, üst üste iki pozisyonda Fenerbahçe kalesinde tehlikeli oldu. 36. dakikada Juan, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına yerden çevirdi. Fenerbahçe, savunması 6 pasta topu karşıladı ancak meşin yuvarlak penaltı noktasına sekti. Djalma, penaltı noktasında topla buluşarak sol ayak içiyle şutunu çekti. Oğuz Aydın, topu çizgiden çıkardı. Bu ataktan bir dakika sonra ise Romulo, ceza sahasının sağından içeriye yerden çevirdi. Tijanic'in vuruşunda top, kaleci İrfan'da kaldı.Fenerbahçe, Göztepe karşısında ilk yarının uzatma dakikalarında ilk kez etkili oldu. Sarı-lacivertlilerde ceza sahasında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin dar açıdan şutunu kaleci Lis kurtardı. Devam eden atakta Tadic istediği vuruşu yapamadı ve Göztepe'ye geçti.Göztepe, Fenerbahçe karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.Fenerbahçe'de ilk devrenin geride kapatılmasının ardından ikinci yarının başında oyuncu değişikliği yapıldı. Sarı-lacivertlilerde Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic oyuna dahil oldu. Yusuf Akçiçek ve Dusan Tadic oyundan çıktı.Fenerbahçe, karşılaşmanın ikinci yarısına adeta golle başladı. Sol kanatta topla buluşan Maximin, istediği ortayı yapamadı. Yerden seken topta Göztepe savunması hata yaptı ve top arka direkteki Youssef En-Nesyri'ye geldi. Faslı futbolcu, boş durumda topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe, 53. dakikada bu kez Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Maximin sol kanattan topla birlikte ilerlemek isterken Göztepe savunması araya girdi ve top kornere gitti. Filip Kostic'in kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen En-Nesyri, Lis'in uzanamayacağı noktaya topu gönderdi ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıdı.Fenerbahçe, 55. dakikada Göztepe karşısında 3-1'i buldu. Bu dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topu alan Oğuz Aydın, doğrudan kaleyi düşündü. Bu top ağlara gitti ve Fenerbahçe, Göztepe karşısında 55. dakikada durumu 3-1 yaptı.Fenerbahçe'de kaleci antrenörü Sandro Zufic, 70. dakikada hakem Atilla Karaoğlan'a itirazları sonrasında doğrudan kırmızı kart gördü.Fenerbahçe, karşılaşmanın 73. dakikasında dördüncü gole yaklaştı. Bu dakikada ceza sahasına gelen ortaya iyi yükselen Edin Dzeko'nun kafa vuruşunu kaleci Lis kurtardı.Göztepe, karşılaşmanın 82. dakikasında Fenerbahçe karşısında farkı bire indirdi. Bu dakikada Fenerbahçe ceza sahasına gelen topu Fenerbahçe, savunması karşıladı. Yükselen top Göztepe'den Novatus Miroshi'nin önünde kaldı. Miroshi'nin vuruşu ağlara gitti ve skor 3-2'ye geldi.Göztepe, 84. dakikada gole bir kez daha yaklaştı. Bu dakikada ceza sahasına gelen topu Romulo kafayla indirdi. Romulo'nun indirdiği topta röveşata denemesi yapan Heliton'un vuruşu kaleci İrfan Can Eğribayat son anda köşeden çıkardı.Fenerbahçe'de yeni transfer Diego Carlos, karşılaşmanın 88. dakikasında oyuna dahil oldu ve ilk kez sarı-lacivertliler formayla sahaya çıktı. Fenerbahçe'de bu dakikada oyundan çıkan isim Youssef En-Nesyri oldu.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.16. dakikada Göztepe etkili geldi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Miroshi'nin pasında Romulo, geriden atağa katılan Tijanic'e pasını aktardı. Kale sahası önünde topla buluşan bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.35. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Dennis, rakibinden sıyrılıp son çizgiye inerek penaltı noktasına kesti. Çağlar'a çarpan top Djalma Silva'nın önünde kaldı. Bu oyuncu, müsait pozisyonda vuruşunu yaptı. Oğuz Aydın kaleye giden topa engel oldu.45+7. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topu kontrol eden Dzeko, savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Lis gole engel oldu.Müsabakanın ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.73. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Szymanski ortaladı. Bu pozisyonda penaltı noktasına yakın bölgeden Dzeko kafayı vurdu, kaleci Lis son anda topu kornere tokatladı.82. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Soldan kullanılan serbest vuruşta Djiku'nun kafayla uzaklaştırmak istediği topu Romulo kaleye doğru gönderdi. Yerden seken topu yakın mesafeden Miroshi kafayla filelere yolladı: 3-2.84. dakikada Göztepe etkili geldi. Sağdan yapılan ortada ceza sahası içindeki Romulo, topu kafayla Heliton'a indirdi. Bu futbolcunun röveşatasında, kaleci İrfan Can Eğribayat son anda uzanarak topu kornere gönderdi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.ÜlkerAtilla Karaoğlan, Hakan Yemişken, Serkan Çimenİrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek (Dk. 46 Kostic), Oğuz Aydın (Dk. 90+3 Osayi-Samuel), Fred, Amrabat, Szymanski (Dk. 90+2 Mert Hakan Yandaş), Tadic (Dk. 46 Saint-Maximin), En-Nesyri (Dk. 88 Carlos), DzekoLis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen (Dk. 86 Nazım Sangare), Dennis (Dk. 79 Ahmet Ildız), Miroshi, Djalma Silva (Dk. 86 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk. 79 Matsuki), Juan (Dk. 77 Emerson), RomuloDk. 25 Juan, Dk. 82 Miroshi (Göztepe), Dk. 46 ve 53 En-Nesyri, Dk. 55 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)Dk. 22 Miroshi, Dk. 50 Dennis (Göztepe), Dk. 45+4 En-Nesyri ve Salvatore Foti (Teknik Sorumlu), Dk. 69 Kostic, Dk. 90 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)