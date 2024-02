Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Fatih Tekke'nin yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken Fenerbahçe'nin gollerini 49. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 59. dakikada Edin Dzeko kaydetti.Konuk ekip Alanyaspor'un gollerini ise 12 ve 63. dakikalarda Luido Augusto kaydetti.Bu sonuçla birlikte 64 puana ulaşan Fenerbahçe liderliği Galatasaray'a kaybederken, Alanyaspor 28 puana yükselmiş oldu.Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olurken, Alanyaspor evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kupada son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda geniş rotasyona gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kupada ilk 11'de görev verdiği isimlerden sadece Mert Müldür ve İsmail Yüksek'i Alanyaspor karşısında da sahaya sürdü.Kartal, Gaziantep FK maçında görev alan isimlerden Joshua King'i sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, diğer isimler ise yedek kaldı.62 yaşındaki çalıştırıcı, Corendon Alanyaspor karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta ikilide Rade Krunic ve İsmail Yüksek yer alırken, hücumda Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic oynadı. İsmail Kartal, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.Fenerbahçe'de, İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Muhammet İmre, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Ryan Kent ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Fred ve Joshua King ile Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel kadroda yer almadı.Bu isimlerin yanı sıra maç eksikliği bulunan Rodrigo Becao ile yeni transfer Serdar Dursun kadroya alınmadı.Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent, Corendon Alanyaspor maçı kadrosunda yer aldı.Kış transfer döneminde gönderilmesi gündemde olan 27 yaşındaki oyuncu, Joshua King'in yokluğunda kadroda kendisine yer buldu.Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon tüm maçlarda olduğu gibi yine takımlarını yalnız bırakmadı.Corendon Alanyaspor karşılaşması öncesinde stat çevresinde bir araya gelen sarı-lacivertliler, şarkılar eşliğinde maç saatini bekledi.Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran taraftarlar, maç öncesinde de futbolculara tezahüratlarla destek verdi.Maçın 4 ve 5. dakikalarında Alanyaspor'dan Carlos Eduardo ve Leroy Fer, 9. dakikada ise Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski sarı kart gördü.Maçın 12. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun kaybettiği topta 4'e 2 hücuma kalkan Alanyaspor, golü buldu. Kale ağzından yapılan ilk şutu Livakovic kurtarırken, seken topta Augusto topu boş ağlara gönderdi.Maçın 24. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza alanı önünde topla buluşan Rade Krunic, sağ çaprazdaki Cengiz'i gördü, Cengiz'in şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.Maçın 47. dakikasında ceza alanında Augusto ile girdiği mücadelede yerde kalan Alexander Djiku penaltı bekledi. Hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.Maçın 49. dakikasında topun başına geçen Dusan Tadic, topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.Maçın 59. dakikasında Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Sağ kanattan Mert Müldür'ün yaptığı ortaya arka direkten kafa uzatan Edin Dzeko, takımını öne geçirdi.Maçın 63. dakikasında Alanyaspor skoru 2-2'ye getirdi. Sol çaprazdan topu sürükleyen Augusto yakın köşeye sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.Maçın 76. dakikasında Fenerbahçe yine gole yaklaştı. Sol çaprazdan Krunic'in yaptığı vuruşu önce kaleci Ertuğrul çeldi, ardından direkten döndü. Seken topta İrfan Can'ın kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul başarılı oldu.7. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.18. dakikada ceza sahası dışı sol çizgisinden kazanılan serbest vuruşu Cengiz Ünder kullandı. Bu futbolcunun penaltı noktasına gönderdiği sert ortaya Tadic gelişine vurdu ancak topu üstten dışarı gönderdi.24. dakikada Tadic'in ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Krunic'te kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.Mücadelenin ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.47. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, Augusto'nun Djiku'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.53. dakikada orta sahada topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışı sol çaprazına kadar gelip kale sahasına hareketlenen Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, kaleci Ertuğrul uzanarak topu kornere tokatladı.77. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Krunic'in sert şutunda kaleci Ertuğrul'un müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Topu takip eden İrfan Can Kahveci'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda Ertuğrul uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.81. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Balkovec penaltı noktası üzerine ortaladı. Aliti'nin müsait pozisyonda kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.ÜlkerÇağdaş Altay, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Emin TuğralLivakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 72 Batshuayi), Krunic, Cengiz Ünder (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Szymanski, Tadic, Dzeko (Dk. 85 Kent)Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 80 Yusuf Özdemir), Fatih Aksoy (Dk. 57 Furkan Bayır), Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Sisto (Dk. 87 Janvier), Augusto, Eduardo (Dk. 86 Efecan Karaca)Dk. 12 ve Dk. 63 Augusto (Corendon Alanyaspor), Dk. 49 Tadic (Penaltıdan), Dk. 59 Dzeko (Fenerbahçe)Dk. 4 Eduardo, Dk. 5 Leroy Fer, Dk. 44 Oğuz Aydın, Dk. 45+5 Augusto, Dk. 84 Richard (Corendon Alanyaspor), Dk. 9 Szymanski, Dk. 42 Tadic, Dk. 45+5 Cengiz Ünder (Fenerbahçe)