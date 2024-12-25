Fenerbahçe'den transfer taarruzu!

Süper Lig'in ilk devresini Galatasaray, Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider bitirdi. Camianın çoğunluğu "Bu sene de mi şampiyon olamayacağız!" diyerek homurdanmaya başladı.
TALISCA İLE ANLAŞMA
Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı, taraftarların yaşadığı karamsarlığı yıldız futbolcu transferleriyle yok etmek için düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yönetimiyle Talisca transferi için görüşen sarı-lacivertliler, anlaşmaya vardı.
TRANSFER TAARRUZU
Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun sezonu kapatması; Samet Akaydin'in yetersiz olması nedeniyle sarı-lacivertliler, PSV'den Fransız stoper Olivier Boscagli, Al Nassr'dan İspanyol yıldız Aymeric Laporte, Roma'nın 29'luk stoperi Mario Hermoso ve Manchester United'dan Harry Maguire'ye kancayı taktı.
FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK
Hollanda ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Boscagli, Fener'e yeşil ışık yaktı. Laporte, 20 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle zor. Hermoso ve ManU'ya veda etmeye hazırlanan Maguire de sarı-lacivertlilerde oynamaya sıcak bakıyor. Bu 4 isimden 2'si alınacak.
LİSTENİN İLK SIRASINDA
Ve transferde dördüncü takviye sol bek bölgesine yapılacak. Listenin ilk sırasında Gent forması giyen Archie Brown yer alıyor. Sarı-lacivertliler 22 yaşındaki İngiliz sol beki transfer etmek için Gent kulübüyle bu sezon ikinci kez temasa geçecek. Yönetim, 12 milyon Euro'luk bonservis bedelini indirmeye çalışıyor.
FENERBAHÇE'NİN PLANI
Diğer aday, Tottenham forması giyen İspanyol sol bek Reguilon. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Reguilon'u bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı planlıyor. İspanyol sol bek de Tottenham'da forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyor.
TALISCA İLE ANLAŞMA
Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı, taraftarların yaşadığı karamsarlığı yıldız futbolcu transferleriyle yok etmek için düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yönetimiyle Talisca transferi için görüşen sarı-lacivertliler, anlaşmaya vardı.
TRANSFER TAARRUZU
Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun sezonu kapatması; Samet Akaydin'in yetersiz olması nedeniyle sarı-lacivertliler, PSV'den Fransız stoper Olivier Boscagli, Al Nassr'dan İspanyol yıldız Aymeric Laporte, Roma'nın 29'luk stoperi Mario Hermoso ve Manchester United'dan Harry Maguire'ye kancayı taktı.
FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK
Hollanda ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Boscagli, Fener'e yeşil ışık yaktı. Laporte, 20 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle zor. Hermoso ve ManU'ya veda etmeye hazırlanan Maguire de sarı-lacivertlilerde oynamaya sıcak bakıyor. Bu 4 isimden 2'si alınacak.
LİSTENİN İLK SIRASINDA
Ve transferde dördüncü takviye sol bek bölgesine yapılacak. Listenin ilk sırasında Gent forması giyen Archie Brown yer alıyor. Sarı-lacivertliler 22 yaşındaki İngiliz sol beki transfer etmek için Gent kulübüyle bu sezon ikinci kez temasa geçecek. Yönetim, 12 milyon Euro'luk bonservis bedelini indirmeye çalışıyor.
FENERBAHÇE'NİN PLANI
Diğer aday, Tottenham forması giyen İspanyol sol bek Reguilon. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Reguilon'u bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı planlıyor. İspanyol sol bek de Tottenham'da forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyor.