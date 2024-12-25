Fenerbahçe'den transfer taarruzu!

Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de yönetim, transferde gaza bastı. Listede önemli isimler var.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den transfer taarruzu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2024 09:49
Süper Lig'in ilk devresini Galatasaray, Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider bitirdi. Camianın çoğunluğu "Bu sene de mi şampiyon olamayacağız!" diyerek homurdanmaya başladı.

TALISCA İLE ANLAŞMA

Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı, taraftarların yaşadığı karamsarlığı yıldız futbolcu transferleriyle yok etmek için düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yönetimiyle Talisca transferi için görüşen sarı-lacivertliler, anlaşmaya vardı.

TRANSFER TAARRUZU

Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun sezonu kapatması; Samet Akaydin'in yetersiz olması nedeniyle sarı-lacivertliler, PSV'den Fransız stoper Olivier Boscagli, Al Nassr'dan İspanyol yıldız Aymeric Laporte, Roma'nın 29'luk stoperi Mario Hermoso ve Manchester United'dan Harry Maguire'ye kancayı taktı.

FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK

Hollanda ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Boscagli, Fener'e yeşil ışık yaktı. Laporte, 20 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle zor. Hermoso ve ManU'ya veda etmeye hazırlanan Maguire de sarı-lacivertlilerde oynamaya sıcak bakıyor. Bu 4 isimden 2'si alınacak.

LİSTENİN İLK SIRASINDA

Ve transferde dördüncü takviye sol bek bölgesine yapılacak. Listenin ilk sırasında Gent forması giyen Archie Brown yer alıyor. Sarı-lacivertliler 22 yaşındaki İngiliz sol beki transfer etmek için Gent kulübüyle bu sezon ikinci kez temasa geçecek. Yönetim, 12 milyon Euro'luk bonservis bedelini indirmeye çalışıyor.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

Diğer aday, Tottenham forması giyen İspanyol sol bek Reguilon. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Reguilon'u bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı planlıyor. İspanyol sol bek de Tottenham'da forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery