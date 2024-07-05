Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Saibari!

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, kancayı PSV Eindhoven forması giyen Ismael Saibari'ye attı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Saibari!
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05 Temmuz 2024 12:15
Transferde orta sahaya ağırlık vermek isteyen Fenerbahçe'de gündeme geleceğin yıldızlarından biri geldi.

Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Anderlecht ve Genk alt yapılarında oynadıktan sonra PSV'ye transfer olan Ismael Saibari'nin peşine düştü. Faslı futbolcu dinamizmi ve oyunu iki yönlü oynamasıyla dikkat çekiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Kanarya'nın kısa süre içerisinde görüşmelere başlamak istediği ancak Eindhoven temsilcisinin beklentisinin yüksek olduğu vurgulandı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezon 31 maçta 1622 dakika sahada kalan 23 yaşındaki futbolcu 8 gol atıp 5 de asist yaptı. 



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