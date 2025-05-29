Fenerbahçe, gelecek sezon tranfer planları için kolları şimdiden sıvadı.



İddialara göre Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Fenerbahçe de 29 yaşındaki hücum oyuncusu Leroy Sane için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin de Sane için bir teklif sunduğu öne sürüldü.



MENAJER DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ



Bayern Münih, Leroy Sane'nin menajeri Christian Schmid ile yeni sözleşme için el sıkışmıştı. Schmid, 10 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro bonus teklifine evet demişti. Ancak Sane, bu anlaşmadan memnun olmadığı için sürpriz bir şekilde menajer değişikliğine giderek Pini Zahavi ile anlaşmıştı.



G.SARAY'IN DA LİSTESİNDE



Galatasaray, bir süredir oyuncu ve menajeri Pini Zahavi ile temas halindeydi. Sarı kırmızılılar, senelik 10 milyon Euro'nun üzerinde bir maaşla son derece cömert bir teklif sunarak beklemeye geçmişti.



NAPOLI DE İSTİYOR



Leroy Sane'ye Arsenal ve Tottenham'ın da ilgisi vardı. Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından teklif yapan diğer takımın İtalya'da şampiyonluğa ulaşan Napoli olduğu öğrenildi. Başkan Aurelio De Laurentiis'in, teknik direktör Conte'yi takımda kalmaya ikna etmek için Sane transferini bitirmek için uğraştığı belirtildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Bayern Münih ile 45 maça çıkan Sane, 13 gol 5 asistlik performans sergiledi.



