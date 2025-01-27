Fenerbahçe'den paylaşım: 'Sonuna kadar savaşacağız'

Fenerbahçe, Göztepe karşısında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazandı.
Sarı-Lacivertliler, Göztepe maçıının ardından devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaştı.
"KAVGA EDİN BİRAZ KAVGA!"
"Sonuna kadar savaşacağız!" başlığıyla paylaşılan videoda, soyunma odasında "Maç bitmedi beyler!" sesleri ve Mert Hakan Yandaş'ın "Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!" sözleri dikkat çekti.
İŞTE O PAYLAŞIM;
Sarı-Lacivertliler, Göztepe maçıının ardından devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaştı.
"KAVGA EDİN BİRAZ KAVGA!"
"Sonuna kadar savaşacağız!" başlığıyla paylaşılan videoda, soyunma odasında "Maç bitmedi beyler!" sesleri ve Mert Hakan Yandaş'ın "Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!" sözleri dikkat çekti.
İŞTE O PAYLAŞIM;
Fenerbahçe, Göztepe maçının devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaştı.pic.twitter.com/g6iJ3FYClk
— Sporx (@sporx) January 26, 2025