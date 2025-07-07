Dominik Livakovic'le yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, kalesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Birçok isimle görüşen sarı-lacivertliler, son olarak listeye Torino'nun Sırp eldiveni Vanja Milinkovic- Savic'i de ekledi.



Güçlü fiziği ve 2.02'lik boyuyla hava toplarında etkili bir görüntü ortaya koyan dev kaleci için teknik direktör Jose Mourinho'dan onay gelince, İtalyan ekibiyle pazarlıklara başlandı. Sözleşmesi haziran 2026'da bitecek olan Savic'in piyasa değeri 16 milyon euro.

Ancak sarı-lacivertliler, kontratı önümüzdeki sezon bitecek olan bir futbolcuya bu kadar para ödemek istemediği için takas artı para formülünü devreye soktu. Torino'ya Rodrigo Becao'nun yanı sıra 5 milyon euro önerildi. Torino'nun yanıtı bekleniyor.Avrupa'nın birçok liginden kulübün transfer listesinde yer alan Vanja Milinkovic- Savic'e ilgi büyük. Serie A'nın yanı sıra, Bundesliga ve Premier Lig takımları da Sırp kaleciyi yakından takip ediyor.Avrupa futbol transfer komitesi, Vanja Milinkovic- Savic'in Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalini %93 olarak görüyor... 28 yaşındaki kalecinin ismi bir dönem Galatasaray'la da anılmıştı.Kariyerinde bir dönem Manchester United'a da transfer olan ancak beklentileri karşılayamadığı için forma bile giymeden İngiliz ekibinden ayrılan Savic, 2017'den bu yana Torino'da görev yapıyor.