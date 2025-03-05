Fenerbahçe'den Jose Mourinho harekatı!

Galatasaray'la puan farkı 8'ken "Biz gideriz Mourinho kalır" diyen Ali Koç'un başarılı hocanın 2026'da bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istediği belirlendi. Yönetimin hedefi hem Mourinho ile uzun yıllar çalışmak hem de Portekizli hocaya duyulan güveni gösterip herkesin motivasyonunu daha da yukarı çıkarmak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Jose Mourinho harekatı!
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05 Mart 2025 08:49
Son güncelleme 05 Mart 2025 09:53
Lider Galatasaray'la puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Hem alınan skorlar hem de oynattığı futbolla camianın büyük güvenini kazanan teknik direktör Jose Mourinho taraftarların da sevgilisi haline geldi.

Puan farkı 8'ken, "Biz gideriz Mourinho kalır" diyerek Portekizli hocaya güveni net şekilde ifade eden Ali Koç şimdi de ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı.

HEDEF UZUN VADELİ PLAN

Alınan bilgilere göre yönetim, Jose Mourinho'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor.

Sarı-Lacivertliler'in 2026 yılında bitecek olan sözleşmeyi 2027'ye kadar uzatmak için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Başkan Ali Koç'un Mourinho ile bu sezon sonunda tablo ne olursa olsun uzun yıllar çalışmak istediği ve başarılı teknik adam ile bizzat görüşeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE ALIŞTI

Yönetim bu hamle ile hem takımın hem de Mourinho'nun şampiyonluk yolundaki motivasyonunu en üst seviyeye çekmeyi de düşünüyor. Başlarda zorlansa da son dönemde Fenerbahçe ve ülke futboluna çok iyi bir uyum sağlayan Mourinho'nun da yeni sözleşme fikrine sıcak bakabileceği belirlendi.

TÜM CAMİA ARTIK ARKASINDA

Jose Mourinho sezon başında ciddi şekilde tartışılsa da özellikle son 3 ayda alınan skorların ardından tüm camianın desteğini arkasına almış durumda. Fenerbahçeli taraftarlar da şampiyonluk gelmese bile Mourinho ile devam edilmesini istiyor. 

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