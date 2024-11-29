Fenerbahçe'den ilk galibiyet!

Fenerbahçe, Slavia Prag maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez deplasmanda kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den ilk galibiyet!
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29 Kasım 2024 02:12
Slavia Prag deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez deplasmanda kazandı.

Sezona iç sahadaki Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli takım, ardından Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

İç sahadaki Manchester United beraberliğinin ardından deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.

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