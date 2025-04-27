Fenerbahçe'den hakem kararlarına videolu tepki!

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'de hakem kararlarına tepki sürüyor.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'de hakem kararlarına tepki sürüyor.
Sarı Lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Yapılan paylaşımda; "Tüm Türkiye'nin gözü önünde!" ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım;
Fenerbahçe'nin paylaşımı👇 https://t.co/z27HCF7Zff
— Sporx (@sporx) April 27, 2025