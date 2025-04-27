Fenerbahçe'den hakem kararlarına videolu tepki!

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı sonrası hakem kararlarına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den hakem kararlarına videolu tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2025 14:29
Son güncelleme 27 Nisan 2025 14:37

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'de hakem kararlarına tepki sürüyor.

Sarı Lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

Yapılan paylaşımda; "Tüm Türkiye'nin gözü önünde!" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım;

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.