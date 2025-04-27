Fenerbahçe'den hakem kararlarına videolu tepki!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'de hakem kararlarına tepki sürüyor.



Sarı Lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



Yapılan paylaşımda; "Tüm Türkiye'nin gözü önünde!" ifadeleri kullanıldı.



İşte o paylaşım;



